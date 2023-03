Wiosenne zmęczenie i brak sił? Dodaj sobie energii

Miodzio sposób na to, by kwiaty w wazonie długo stały. Tulipany, róże, goździki i inne rośliny będą jak świeżo zerwane

Uczennica warszawskiego liceum walczy o pierwsze kroki brata, który stracił nogę na wojnie w Ukrainie. To co zrobiła jest niesamowite!

Odjazdowy trik na wyczyszczenie toalety. Patent na wiosenne porządki, o który będą dopytywać Cię koleżanki. Wrzuć to do sedesu, a zalśni czystością bez szorowania

Jak dziś chcemy gotować? Różnorodnie, wygodnie i ze smakiem! Coraz szersze kulinarne horyzonty sprawiają, że przygotowywanie domowych posiłków dla wielu z nas nie jest już przykrym obowiązkiem, lecz przyjemnością i formą hobby. Dbamy o to, by nasze domowe menu było różnorodne i ciekawe, a przyrządzane dania – smakowite i efektownie podane. Jednocześnie nie chcemy spędzać w kuchni długich godzin, dlatego doceniamy takie produkty, dzięki którym przygotowanie potraw czy przekąsek może być szybsze i prostsze. Odpowiedzią na te potrzeby jest nowa propozycja Herbapolu.

Zobacz także: To 3 najrzadsze znaki zodiaku! Zostały wybrane, by codziennie witać nowy dzień. Horoskop mówi, że są bardziej wyjątkowe od innych. Czy Twój znak zodiaku jest na liście?

i Autor: Materiały prasowe Herbapol

Owocowe, gotowe, pyszne …

… właśnie takie są musy Herbapol! Zapewniają one niezwykle szerokie kulinarne możliwości. Można ich użyć w zasadzie do każdego domowego deseru. Doskonale sprawdzą się jako dodatek do lodów i ciast – bezy, tortów, serników i wielu innych, a także muffinów i ciasteczek. Nadadzą pyszny, owocowy smak gofrom. Będą idealnym dodatkiem do naleśników, a także do omletów serwowanych na słodko, racuchów czy pancakes. Urozmaicą poranną owsiankę, stanowiąc jej smakowity, owocowy akcent. Świetnym pomysłem będzie dodanie ich do przyrządzanych w domu koktajli czy smoothies. Lista możliwości ich użycia jest długa, a jedynym ograniczeniem jest … kulinarna wyobraźnia!

– Nasze nowości są z pewnością o wiele bardziej wszechstronne w zastosowaniu niż tradycyjne dżemy – mówi Magdalena Mikołajczyk, Brand Manager w Herbapol-Lublin S.A. - To owocowe smaki, które kochają Polacy, a także gwarancja jakości od zaufanej marki Herbapol. Musy są znakomitą propozycją dla całej rodziny, a także zaproszeniem do kreatywnego gotowania i dobrej zabawy w kuchni.

W linii musów Herbapolu dostępne są trzy warianty, oparte na lubianych, owocowych smakach: Truskawki, Wiśnie, a także propozycja z nutą egzotyki, czyli Mango & Brzoskwinie. Produkty wyróżnia łatwość i szybkość użycia. Opakowanie jest bardzo wygodne. Wystarczy je odkręcić, wycisnąć mus, polać nim danie, deser czy przekąskę – i gotowe!

i Autor: Materiały prasowe Herbapol