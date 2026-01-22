Wiosna 2026 w LOBERON. Naturalna elegancja, rzemiosło i romantyczna lekkość

Nowa kolekcja wiosenna LOBERON na sezon 2026 to hołd dla natury, tradycyjnego rzemiosła oraz ponadczasowej estetyki, która łączy elegancję z przytulnością. Marka po raz kolejny udowadnia, że wnętrza mogą być jednocześnie stylowe, autentyczne i pełne ciepła – dokładnie takie, jakich pragniemy wraz z nadejściem wiosny.

W kolekcji dominują naturalne materiały: lite drewno, rattan, len, szkło dmuchane oraz ceramika. Meble wykonane z jodły, wiązu, mango czy sosny zachwycają wyrazistym usłojeniem i delikatnymi przetarciami, które podkreślają ich unikalny charakter. Stoły, komody i szafki łączą solidne formy z subtelnymi detalami – to meble tworzone z myślą o trwałości i ponadczasowym stylu.

Wiosenna odsłona LOBERON to także tekstylia, które dodają wnętrzom lekkości i romantyzmu. Lniane poszewki, zasłony i pościele zdobione delikatnymi haftami, botanicznymi nadrukami i dekoracyjnymi lamówkami budują atmosferę sielskiego spokoju. Naturalna kolorystyka – biel, beż i subtelne odcienie roślinne, harmonijnie współgra z fakturami tkanin i ręcznie wykańczanymi detalami.

Zwieńczeniem kolekcji są dodatki, które nadają indywidualny charakter każdej przestrzeni. Wazony o falujących krawędziach, tace inspirowane kształtem liści, świeczniki z motywami florystycznymi, lustra w rzeźbionych ramach czy ręcznie wykonane kosze z rattanu. Nie można zapomnieć o szerokiej ofercie lamp; wiszących, stołowych, podłogowych i ściennych. Przyciągają uwagę artystycznymi kształtami oraz połączeniem metalu z naturalnymi tkaninami i szkłem. Motywy kwiatowe i alabastrowe klosze tworzą nastrojowe, ciepłe oświetlenie idealne na długie wiosenne wieczory.

Kolekcja LOBERON 2026 to zaproszenie do stworzenia wnętrz pełnych światła, świeżości i naturalnej elegancji. To wiosna zamknięta w detalach – autentyczna, inspirująca i ponadczasowa.

