Wlałam litr do gorącej wody i zanurzyłam brudne palniki. Wystarczyło 20 minut i znów były jak nowe. Brud i tłuszcz rozpuścił się w okamgnieniu. Czyszczenie palników z kuchenki gazowej

Czyszczenie palników w kuchence gazowej to jedna z podstawowych czynności w utrzymaniu kuchni w czystości. Niestety wystarczy chwila nieuwagi, aby wykipiałe mleko czy zupa zalały kuchenkę. Wówczas na palnikach momentalnie pojawia się spalenizna, którą ciężko jest usunąć zwykłym płynem do naczyń. Czym zatem wyczyścić palniki gazowe? W takiej sytuacji nie ma lepszego środka niż ocet. Ocet pod wpływem wyższej temperatury rozpuszcza tłuszcz i zaschnięty brud, dzięki czemu palniki są perfekcyjnie czyste i to bez silnej chemii czy pracochłonnego szorowania. Wystarczy wlać 1 litr octu do 2 litrów gorącej wody i namoczyć w tym roztworze brudnie palniki. Po 20 minutach delikatnie szorujemy ich powierzchnię, aby usunąć resztki zabrudzeń i gotowe. Palniki kuchenki gazowej będą jak nowe.

Domowy sposób na czyszczenie palników z kuchenki gazowej

Innym polecanym sposobem na wyczyszczenie palników gazowych jest trik z cytryną i sodą oczyszczoną. i W naczyniu żaroodpornym ułóż palniki, przekrój cytrynę na pół i poukładaj ją obok nich. Następnie wsyp opakowanie sody oczyszczonej i zalej wszystko wrzątkiem. Delikatnie wyciśnij sok z cytryny i poczekaj 2 godziny. Po tym czasie opłucz palniki pod bieżącą wodą.

Czyszczenie kuchenki gazowej krok po kroku

Podczas czyszczenia kuchenki gazowej pamiętaj, by być dokładną - umyj wszystkie zakamarki. Na początku zdejmij wszystkie palniki. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Sposób ten sprawdzi się również podczas czyszczenia płyty indukcyjnej. Do umycia żeliwnych kratek, które często znajdują się na kuchenkach gazowych doskonale sprawdzi się ocet, soda oczyszczona i woda. Taka mieszanka domyje każdy brud.