Wlej 3/4 szklanki do szuflady w pralce i ustaw wysoką temperaturę, a usuniesz z niej pleśń i brzydki zapach. Bęben i kołnierz będą jak nowe. Czyszczenie pralki

Wlej 3/4 szklanki do szuflady w pralce i ustaw wysoką temperaturę, a usuniesz z niej pleśń i brzydki zapach

Regularne czyszczenie pralki gwarantuje nie tylko czyste i pachnące pranie, ale także sprawi, że urządzenie posłuży nam możliwie jak najdłużej. Czynność tę powinno się wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym wypadku zacznie rozwijać się w niej pleśń, a zalegający w jej wnętrzu brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. To z kolei sprawi, że pranie będzie śmierdzieć stęchlizną, a w końcu nie o to nam chodzi. W czyszczeniu pralki doskonale sprawdzają się domowe sposoby. Nie musisz kupować specjalnych detergentów, wystarczy, że w swojej kuchni masz ocet. Ten tani płyn jest doskonałym środkiem czyszczącym i odkamieniającym. Usunie zalegający brud, pleśń i jej zarodniki, a także osad kamienny, który często powstaje we wnętrzu pralki. Dlatego warto raz w miesiącu wykonać czyszczenie pralki octem, a urządzenie będzie czyste i pachnące. Jak to zrobić?

Domowy sposób na czyszczenie pralki octem

Ocet znakomicie radzi sobie z kamieniem i pleśnią, a do tego dezynfekuje czyszczone powierzchnie. Dlatego raz w miesiącu wlej ocet do pralki, a ta będzie czysta. Jest jednak jeden warunek, który trzeba spełnić, aby czyszczenie pralki octem było skuteczne, ale też nie uszkodziło urządzenia. Tu warto wiedzieć, gdzie powinniśmy wlać ocet do pralki. Z pewnością nie powinno się tego robić bezpośrednio do bębna. Najlepiej jest wlać około szklanki octu do szuflady na detergenty, a dokładniej w przegrodę na proszek do prania. Następnie ustaw pranie na program z temperaturą 90 stopni Celsjusza. Po praniu pozostaw drzwiczki lekko uchylone, aby wnętrze urządzenia wyschło.

Jak wyczyścić pralkę?

Oczywiście oprócz czyszczenia wnętrza pralki, należy pamiętać także o starannym umyciu jej kołnierza gumowego, szuflady i filtrów. Przygotuj roztwór wody z octem w proporcjach 2:1. Wymyj nim kołnierz wokół bębna i namocz na 15 minut szufladę na proszek. Następnie szczoteczką do zębów dokładnie ją wyszoruj. Kiedy będzie czysta zamontuj ją w swoim miejscu. Należy pamiętać także o filtrze, który znajduje się na dole urządzenia. Wyjmij go i wyszoruj szczoteczką, usuwając wszelkie kłaczki.

