Wlej 4 szklanki do wody i spryskaj kostkę brukową jeszcze w lutym, a wyżre mech. Zielone chwasty znikną ze spoin. Sposób na mech na kostce brukowej

Domowy sposób na mech na kostce brukowej. Jak usunąć chwasty?

Im bliżej wiosny, tym więcej z nas zaczyna planować prace w ogrodzie i przed domem. Każdy posiadacz podwórka pragnie zadbać o estetyczny wygląd przestrzeni przed swoim domem. Niestety częstym problem, który psuje wygląd podwórka jest mech wyrastający na kostce brukowej. Te chwasty wprost uwielbiają wyrastać z przestrzeni między kostką i ciężko się ich pozbyć. Jednak zamiast wydłubywać je nożykiem, lepiej zastosować ten domowy sposób na mech na kostce brukowej. Z pewnością jest mniej pracochłonny niż mechaniczne usuwanie mchu, a z pewnością jest skuteczny w działaniu. Przygotuj płyn, który wyżre mech z kostki i spryskaj nim spoiny jeszcze w lutym, a wiosną kostka będzie wyglądać jak nowa. Jak go przygotować?

Wlej 4 szklanki do wody i spryskaj kostkę brukową jeszcze w lutym, a wyżre mech

Potrzebujesz octu i wody. W dużym naczyniu wymieszaj cztery szklanki octu spirytusowego i dwie szklanki wody. Roztwór przelej do butelki z atomizerem i spryskaj chwasty na kostce przed domem. Zawarty w occie kwas sprawia, że porosty wysychają i obumierają wraz z korzeniami już po 24 godzinach. Ocet oczywiście jest skutecznym preparatem na chwasty na kostce, jednak należy mieć na uwadze fakt, że może on zniszczyć także inne rośliny rosnące w pobliżu kostki, na przykład kwiaty w ogrodzie. Dlatego stosuj go ostrożne, tak, aby nie dostał się na trawę lub inne rośliny uprawne.

Czyszczenie kostki brukowej

Oprócz usuwania mchu z kostki brukowej, nie wolno zapominać także o jej czyszczeniu. Dzięki temu zachowa ona schludny wygląd i posłuży nam przez wiele lat. Do czyszczenia kostki brukowej również można wykorzystać domowe sposoby. Do przygotowania domowego płynu do czyszczenia kostki brukowej potrzebujesz 1 opakowania sody oczyszczonej, 4 litrów wody i 2 łyżek płynu do mycia naczyń. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. następnie starannie spryskuj kostkę i przecieraj ją szczotką. Po 15 minutach spłucz wodą i gotowe. Soda oczyszczona znana jest ze swoich właściwości rozpuszczających trudne zabrudzenia. Sprawdzi się zwłaszcza w przypadku tzw. trudnych plam z oleju lub smaru.

