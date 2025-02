Ten guzik jest ukryty w piekarniku, a ułatwia czyszczenie. Wystarczy go wcisnąć, a szybko usuniesz przypalony tłuszcz. Czyszczenie piekarnika

Zalej wrzątkiem i podlej jukę raz w miesiącu, a będzie rosła jak na drożdżach. Działa niczym aktywator wzrostu. Domowy nawóz do juk

W lutym zbieram, a potem nawożę tym hortensje. Dzięki temu na wiosnę nie mogę naliczyć się wszystkich kwiatów. Obsypują kwiatami niczym cinkciarz dolarami. Odżywka do hortensji

Ten guzik jest ukryty w piekarniku, a ułatwia czyszczenie jego wnętrza

Czyszczenie piekarnika warto robić przynajmniej raz na miesiąc, a wszelkie tłuste plamy czy przypalone jedzenie, które spadło na blachę czy ruszt podczas pieczenia, najlepiej zmyć od razu po zakończeniu cyklu. W ten sposób zdecydowanie ułatwisz sobie zadanie. W przeciwnym razie tłuszcz, brud będzie przypalać się coraz mocniej z każdym pieczeniem i przywrze do powierzchni urządzenia tak mocno, że ciężko będzie się go pozbyć. Oczywiście podczas czyszczenia piekarnika nie powinniśmy zapominać o kratkach, blachach i szybie. Na tych poszczególnych elementach urządzenia dosyć szybko pojawia się spalenizna. Jeśli chcesz ułatwić sobie zadanie, to wykorzystaj pewien trik. Otóż niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że niektóre piekarniki zostały wyposażone w tajemniczy przycisk. I nie chodzi tu wcale o funkcję czyszczenia, a o guzik, który znajduje się z boku drzwiczek. W ten sposób zwalniają się zaczepy znajdujące się u podstawy drzwiczek i bez problemu można zdemontować szybę piekarnika. Ten trik pozwala na dokładne umycie szyby piekarnika i wnętrza drzwiczek.

Czyszczenie piekarnika domowymi sposobami

Kiedy uda nam się rozmontować drzwiczki piekarnika, możemy przystąpić do gruntownego mycia. W pierwszej kolejności wyjmij kratki oraz blachy z jego wnętrza, namocz je w roztworze wody z sodą oczyszczoną, po czym dokładnie wyszoruj. A czym wyczyścić wnętrze piekarnika i jego szybę? warto wykorzystać do tego domowe sposoby na wyczyszczenie piekarnika. Jednym z nich jest pasta z sody oczyszczonej, którą nakładamy na zabrudzenia, a potem szorujemy gąbką. Można także stosować ocet, który doskonale poradzi sobie z przypalonym tłuszczem w piekarniku.

