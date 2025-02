Wlej 1 szklankę do czajnika zamiast kwasku, a rozpuści kamień w 30 minut. Będziesz mogła przyrządzać przepyszną herbatkę. Sposób na kamień w czajniku

Koniecznie zrób to z tujami zimą, a będą zielone przez cały rok. Piękne, gęste drzewka wzbudzą zazdrość sąsiadów. Pielęgancja tui zimą

Powstający wewnątrz czajnika kamień wpływa nie tylko na funkcjonowanie urządzenia, ale także i i na smak przyrządzanych z przegotowanej w nim wody napojów. Dlatego niezwykle ważne jest regularne i dosyć częste czyszczenie czajnika z kamienia. W ten sposób przedłużymy żywotność urządzenia i będziemy pić przesmaczną herbatkę. Oczywiście tu warto wspomnieć, że osad pojawiający się w naczyniu to efekt twardej wody. I im ten parametr jest wyższy, tym częściej powinniśmy przeprowadzać odkamienianie czajnika. W tym celu można zastosować profesjonalne płyny, które kupisz w każdym sklepie. Wcześniej jednak warto wypróbować domowe sposoby na usunięcie kamienia z czajnika. Najpopularniejszy polega na zastosowaniu kwasku cytrynowego. Jednak jeśli nie masz go akurat w swojej kuchni, możesz użyć innego produktu, który podobnie jak kwasek rozpuści kamień i osad znajdujący się w czajniku. Chodzi o ocet spirytusowy. Wlej jedną szklankę octu do czajnika, a rozpuści kamień w 30 minut.

Czyszczenie czajnika z kamienia octem

Czyszczenie czajnika z kamienia za pomocą octu jest naprawdę łatwe. Wlej szklankę octu do czajnika i dodaj jedną szklankę wody. Następnie włącz urządzenie i doprowadź znajdującą się w nim mieszkankę do wrzenia. Wyłącz czajnik lub zdejmij go z kuchenki gazowej i pozostaw na 30 minut. Po czym czasie wylej jego zawartość i dokładnie wypłucz wnętrze. Podgrzany ocet doskonale radzi sobie z osadami wapiennymi. Rozpuszcza kamień w mgnieniu oka, a czajnik będzie jak nowy.

Domowe sposoby na odkamienienie czajnika

Jak już wcześniej wspomniałam, popularnym sposobem na kamień w czajniku jest także kwasek cytrynowy. Wystarczy wypełnić urządzenie wodą i wsypać opakowanie kwasku. Następnie zagotować wodę i odczekać 30 minut. Czajnik można odkamienić także za pomocą coli. Wlej pół szklanki napoju do czajnika, dodaj wody i zagotuj. Pozostaw na 20 minut, następnie wylej i dokładnie wypłucz wnętrze urządzenia. Po kamieniu nie będzie ani śladu.

