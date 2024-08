Wlej kilka kropel na ścierkę i przetrzyj okna. Na szybach powstanie warstwa ochronna, która je zabezpieczy. Mycie okien bez smug i osadzającego się kurzu

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Domowy sposób na mycie okien

Mycie okien to dość czasochłonne i męczące zajęcie. Dokładne wyczyszczenie szyb nie należy do ulubionych zajęć większości osób. Dodatkowo powstające na szybach smugi i zacieki doprowadzają człowieka do szewskiej pasji. Aby ograniczyć ryzyko ich powstawania warto do płynu do mycia szyb dodać kilka kropel octu. Sprawi, że czyszczone szyby będą przejrzyste i lśniące.

Kilka kropel tego płynu sprawi, że Twoje okna będą dłużej czyste. Ochrona przed osadzaniem się brudu

Moja babcia do mycia okien zawsze stosowała płyn do płukania. Okazuje się, że to sprytny sposób, dzięki któremu okna przez dłuższy czas będą czyste. Na szybach bardzo szybko osadzają się wszelkiego rodzaju zabrudzenia. To między innymi kurz, spaliny i smog. Szczególnie osoby mieszkające w miastach wiedzą, jak uporczywe są to zabrudzenia. Płyn do płukania dodany do mycia szyb tworzy na nich warstwę ochronną, dzięki której zabrudzenia trudniej się przyklejają do powierzchni. Bardzo podobnie działa gliceryna i ją również możesz z powodzeniem stosować do mycia okien. Przygotuj suchą i miękką ściereczkę. Wlej na nią kilka kropel gliceryny lub płynu do płukania. Dokładnie przetrzyj nią wszystkie szyby. Innym sposobem na stworzenie warstwy ochronnej na oknach jest płyn do spryskiwaczy. Obficie spryskaj nim szyby i dokładnie przetrzyj je do sucha.

To świetny sposób na mycie okien, które usprawni ten proces. Na szybach nie będzie nieestetycznych zacieków oraz smug. Będą one lśniące, a co najważniejsze przez dłuższy zachowają czystość.

