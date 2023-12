Wlewam 2 szklanki i gotuję. Spalenizna z dna garnka rozpuszcza się w mgnieniu oka. Ten niezawodny trik zdradziła mi moja babcia. Sposób na przypalony garnek

Wlewam 2 szklanki do wody i zagotowuję. Genialny sposób na przypalone dno garnka

Przypalony garnek zdarza się najlepszym. To jeden z najczęstszych problemów w kuchni. Czasem odpowiada za niego zbyt duży ogień podczas gotowania, brak mieszania potrawy lub za gęsty sos w garnku. Niestety, zwykłe umycie garnka płynem do naczyń na niewiele się zda. Spalenizna jest typem zabrudzenia, która trudno domyć. Również szorowanie nie jest tu wskazane. Szorują dno garno ostrymi krawędziami możesz uszkodzić jego powłokę. Co w takim razie zrobić z przypalony garnkiem? Moja babcia miała to na swój sposób, który działa za każdym razem. Wystarczy, że do przepłukanego garnka wlejesz 2 szklanki octu i 1 jedną szklankę wody. Całość podstaw na kuchence i zagotuj aż mieszanka zacznie wrzeć. Zdejmij z ognia i poczekaj aż garnek lekko się ostudzi. Teraz możesz do przemyć płynem do naczyń. Ocet jest rewelacyjnym środkiem na usuwanie spalenizny z różnych powierzchnie. Genialnie rozpuszcza spaleniznę i jest bezpieczny na naczyń. Równie dobrze na przypalony garnek zadziała soda oczyszczona oraz kwasek cytrynowy. Sodę oczyszczoną wsyp do garnka i zalej ją wodą. Tak przygotowaną mieszankę zostaw na całą noc, a rano umyj delikatnie naczynie.

