Włoskie inspiracje w letniej ofercie Starbucks

Nowa letnia linia napojów Starbucks to ukłon w stronę klasyki z włoskim zacięciem. Miłośnicy kawy mogą teraz powiedzieć „ciao” napojom o smaku Tiramisu, gdzie każda warstwa rozpieszcza zmysły. Tiramisu Flavour Cream Iced Latte – połączenie sosu o smaku mascarpone, espresso, mleka i lodu z dodatkiem polewy mocha, zwieńczone aksamitną pianką Cold Foam o smaku Tiramisu i szczyptą kakao – to letni hit, któremu trudno będzie się oprzeć. Na znużonych upałem i rutyną czeka także kremowe, mrożone Tiramisu Flavour Frappuccino® blended beverage. Nowe napoje będą idealne dla tych, którzy szukają nowoczesnego podejścia do klasycznych przyjemności.

Połączenie kultowych smaków będzie rozpieszczać zmysły naszych Gości tego lata – mówi Paula Chudzińska, Brand Manager Starbucks Polska. – Zainspirowani legendarnym włoskim przysmakiem, nasi kawowi eksperci stworzyli idealne połączenie kawy, sosu mocha i pianki Cold Foam o smaku wanilii i mascarpone. Aksamitne pianki to wykończenie, które od ubiegłego roku króluje w naszych kawiarniach zamieniając klasyczne zimne kawy w zupełnie nowe napoje. Nasza letnia propozycja smakowa przywołuje beztroskie chwile wakacyjnego relaksu w promieniach włoskiego słońca. Sezonowa linia Tiramisu to wyrafinowany wybór, którym chcemy miło zaskoczyć naszych Gości, podążając za aktualnymi trendami i szukając różnorodności, którą tak cenią sobie nasi sympatycy.

Wyjątkowego charakteru napojom marki, zarówno z sezonowej oferty, jak i klasycznym, dodaje charakterystyczna dla Starbucks możliwość nieskończonej personalizacji, dzięki której Goście mogą odkrywać nowe połączenia smaków i tworzyć napoje dopasowane do własnych upodobań. Możliwość wyboru rodzaju mleka lub jego zamiennika, dodatkowego shota espresso, ulubionego syropu czy stopnia palenia ziaren, a także dodatków smakowych, pozwala na pełną swobodę w komponowaniu idealnie dobranej pod swoje gusta kawy. Tego lata dodatkowym elementem są znane już Gościom kawiarni pianki Cold Foam – lekkie, kremowe i pełne smaku, które świetnie uzupełniają mrożone napoje, nadając im nowego, wyjątkowego charakteru. Po sukcesie powracającej na kolejny sezon pianki o smaku Crème Brulée, do repertuaru smaków dołącza także wersja o smaku Tiramisu.

Kultowy napój kończy 30 lat! Limitowana edycja Birthday Frappuccino® blended beverage

Trzy dekady po debiucie, Frappuccino® wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych napojów kawowych na świecie – a teraz pojawia się w odsłonie, która łączy smak, sentyment i wyjątkowy design. Starbucks świętując 30-lecie kultowego napoju wprowadza do oferty limitowaną edycję Birthday Frappuccino® blended beverage. Ten wyjątkowy napój pojawi się w kawiarniach już 26 czerwca i dostępny będzie wyłącznie w rozmiarze Grande, w zestawie z limitowanym, wielorazowym kubkiem inspirowanym kolorami i designem lat 90., który klienci otrzymają w prezencie. Kubek stanowi nie tylko wizualny ukłon w stronę dekady, w której Frappuccino® pojawiło się w menu Starbucks, ale jest też praktycznym oraz ekologicznym dodatkiem i... przy przyjściu z nim ponownie do kawiarni pozwala na skorzystanie ze zniżki „Z własnym kubkiem”, dzięki której Goście dostają rabat w wysokości 2 zł na dowolny napój i nie ponoszą kosztu dopłat za jednorazowe opakowania!

Smak lata na Twoim talerzu

Idealnym dodatkiem do letnich napojów Starbucks będą też sezonowe przekąski. Wśród propozycji znalazło się tiramisu z pistacją – wariacja na temat popularnego deseru, łącząca klasyczne inspiracje z nutą nowoczesności. A dla miłośników wypieków przygotowano także croissanta z mascarpone i frużeliną owocową – delikatne ciasto skrywa aksamitne nadzienie i owocowy akcent. Obie propozycje idealnie komponują się z letnimi smakami napojów i będą perfekcyjnym połączeniem!

Już 24 czerwca wybierz się na letni spacer do jednej z kawiarni marki, aby poczuć luksusowe kawowe orzeźwienie dzięki nowym wyjątkowym napojom inspirowanym włoskim smakiem tiramisu! A od 26 czerwca celebruj 30 lat Frappuccino® razem z nami! I pamiętaj – niezależnie od tego, na który napój się zdecydujesz, korzystając z własnego kubka lub tumblera wielokrotnego użytku, zawsze otrzymasz rabat w wysokości 2zł na swoje zamówienie.

