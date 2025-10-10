Prawidłowe suszenie to podstawa długiego przechowywania grzybów, które mogą zachować świeżość nawet do 3 lat.

Do suszenia najlepiej nadają się borowiki, kozaki i podgrzybki; unikaj kurek i maślaków.

Używaj szklanych lub metalowych pojemników, a dodanie liści laurowych ochroni grzyby przed wilgocią i szkodnikami.

Chcesz wiedzieć, jak liście laurowe potrafią wzbogacić smak i aromat suszonych grzybów?

Jak przechowywać suszone grzyby?

Suszenie grzybów to rewelacyjna forma ich przechowywania. Eksperci wskazują, że prawidłowo ususzone grzyby mogą być przechowywane nawet do 3 lat. Aby jednak tak się stało należy je odpowiednio wysuszyć. Jeżeli zrobimy to niedokładnie i kapeluszach oraz ogonkach zostanie woda to grzyby zaczną pleśnieć, a ich spożycie będzie groziło poważnym zatruciem.

Grzyby suszy się powoli, regularnie je obracając. Możesz to robić w piekarniku nastawach temperaturę około 50 stopni Celsjusza lub w specjalnej suszarce do grzybów. Proces suszenia trwa około 6 godzin.

Jakie gatunki grzybów nadają się do suszenia?

Do suszenia najlepiej wybierać gatunki o twardej strukturze, które zawierają mniej wody. Eksperci wskazują, że są to borowiki, kozaki oraz podgrzybki. Inne gatunki takie jak kurki czy maślaki podczas suszenia mogą tracić swoje walory smakowe i lepiej je przyrządzać w inny sposób.

Wiele pytań rodzin przechowywanie suszonych grzybów. To kluczowa kwestia jeżeli chcesz, aby grzyby zachowały smak i świeżość przez długie miesiące. Dawniej popularne było przechowywanie suszonych grzybów w papierowych torebkach lub bawełnianych woreczkach. To dobra metoda na przechowywanie grzybów przez krotki czas. Papier oraz bawełna mogą wchłaniać wilgoć co może sprawić, że na grzybach pojawi się niebezpieczna pleśń. Obecnie Eksperci rekomendują do przechowywania suszonych grzybów szklane lub metalowe słoiki z zamknięciem. Ten rodzaj tworzywa nie tylko chroni przed wilgocią, ale także zapobiega dostawaniu się szkodników.

Włóż 4 listki do suszonych grzybów. Sposób na wilgoć i mole spożywcze

Moja babcia zawsze do suszonych grzybów wkładała kilka listków laurowych. To świetna metoda, która zapewni wiele korzyści. Przede wszystkim liście laurowe dodadzą wyjątkowego aromatu i zapachu suszonych grzybów, które będą smakowały jeszcze lepiej. Liście laurowe świetne pochłaniają wilgoć i pomogą utrzymać odpowiedni poziom suchości wewnątrz pojemnika. Dzięki temu grzyby się nie zepsują i przed dłuższy czas będą nadawały się do spożycia. To jednak nie wszystko. Zawarte w liściach laurowych olejki eteryczne odstraszają mole spożywcze. Ich zapach, przyjemny dla ludzi, ale odstraszający dla szkodników, skutecznie przepędzi mole spożywcze od Twoich zbiorów. Włożenie liści laurowych do suszonych grzybów to skuteczny sposób na ich przechowywanie.