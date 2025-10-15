Woda z deszczownicy słabo leci? Załóż na słuchawkę woreczek i się nie martw. Bez rozkręcania deszczownica znowu będzie w pełni drożna

Słaby i krzywy strumień wody z deszczownicy to znak, że osadził się w niej kamień.

Zatkane otwory deszczownicy możesz łatwo wyczyścić, zanurzając ją w roztworze wody z octem.

Chcesz poznać skuteczny trik na czyszczenie deszczownicy bez rozkręcania i dowiedzieć się, jak regularnie dbać o jej drożność?

Co zrobić, kiedy woda z deszczownicy słabo i krzywo leci?

Często podczas prysznica orientujemy się, że woda z deszczownicy lub słuchawki jakoś słabiej leci, a strumień jest krzywy. Podczas porządków w łazience oprócz wyczyszczenia kabiny czy wanny, nie powinniśmy zapominać o czyszczeniu deszczownicy. Dlaczego to tak ważne? Otóż w słuchawce z czasem również powstaje osad z kamienia. W efekcie otwory w słuchawce zatykają się i woda zaczyna słabiej przez nie lecieć. A prawda jest taka, że jeśli będziemy regularnie czyścić deszczownicę, to nie tylko unikniemy ich awarii, ale też taki delikatny nalot będzie nam o wiele łatwiej usunąć, niż ten, który nawarstwiał się miesiącami. A czym wyczyścić deszczownicę i jej otwory z kamienia, aby znowu była w pełni drożna? Istnieje na to kilka sposobów, a jeden z nich pozwoli odetkać otwory w deszczownicy bez jej rozkręcania.

Czyszczenie deszczownicy z kamienia bez rozkręcania. Załóż woreczek

Ten domowy sposób na czyszczenie deszczownicy z kamienia bez konieczności rozkręcania jej jest prosty i naprawdę skuteczny. Przygotuj roztwór z wody i octu w proporcji 1:1. Przelej go do foliowego woreczka i zanurz w nim słuchawkę. Następnie szczelnie zawiąż woreczek i pozostaw na kilka godzin. Potem za pomocą szczoteczki do zębów dokładnie wyczyść każdy element deszczownicy. Jeśli to nie okaże się wystarczające i dziurki będą nadal pozatykane kamieniem, możesz przetkać je wykałaczką. Z kolei, jeśli zauważyłaś, że na deszczownicy pojawiła się pleśń, to zastosuj sodę oczyszczoną lub wodę utlenioną.

Ocet na kamień na słuchawce prysznicowej i deszczownicy. Jak działa?

Ocet działa na kamień na deszczownicy dzięki zawartości kwasu octowego. Ten reaguje z kamieniem, powodując jego rozpuszczenie i przekształcenie w substancje rozpuszczalne w wodzie, które można łatwo spłukać. Regularne czyszczenie deszczownicy octem zapobiega powstawaniu grubych osadów kamienia i ułatwia utrzymanie jej w czystości. Dlatego raz w miesiącu wykonaj takie gruntowne czyszczenie słuchawki prysznicowej, a podczas kąpieli sobie podziękujesz.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie