Woda z deszczownicy słabo leci? Załóż na słuchawkę woreczek i się nie martw. Bez rozkręcania deszczownica znowu będzie w pełni drożna

2025-10-15 12:43

Zauważyłeś, że podczas prysznica woda z deszczownicy słabo leci, a strumień wody jest krzywy? To znak, że otwory są zatykane przez osad z kamienia i nadszedł najwyższy czas, aby przeprowadzić gruntowne czyszczenie deszczownicy z kamienia. Jak odetkać otwory w deszczownicy bez rozkręcania? Załóż na słuchawkę woreczek i się nie martw. Wystarczy 1 godz., a deszczownica znowu będzie w pełni drożna.

Czyszczenie deszczownicy z kamienia

Autor: Vladkk/ Shutterstock
  • Słaby i krzywy strumień wody z deszczownicy to znak, że osadził się w niej kamień.
  • Zatkane otwory deszczownicy możesz łatwo wyczyścić, zanurzając ją w roztworze wody z octem.
  • Chcesz poznać skuteczny trik na czyszczenie deszczownicy bez rozkręcania i dowiedzieć się, jak regularnie dbać o jej drożność?

Co zrobić, kiedy woda z deszczownicy słabo i krzywo leci?

Często podczas prysznica orientujemy się, że woda z deszczownicy lub słuchawki jakoś słabiej leci, a strumień jest krzywy. Podczas porządków w łazience oprócz wyczyszczenia kabiny czy wanny, nie powinniśmy zapominać o czyszczeniu deszczownicy. Dlaczego to tak ważne? Otóż w słuchawce z czasem również powstaje osad z kamienia. W efekcie otwory w słuchawce zatykają się i woda zaczyna słabiej przez nie lecieć. A prawda jest taka, że jeśli będziemy regularnie czyścić deszczownicę, to nie tylko unikniemy ich awarii, ale też taki delikatny nalot będzie nam o wiele łatwiej usunąć, niż ten, który nawarstwiał się miesiącami. A czym wyczyścić deszczownicę i jej otwory z kamienia, aby znowu była w pełni drożna? Istnieje na to kilka sposobów, a jeden z nich pozwoli odetkać otwory w deszczownicy bez jej rozkręcania.

Czyszczenie deszczownicy z kamienia bez rozkręcania. Załóż woreczek

Ten domowy sposób na czyszczenie deszczownicy z kamienia bez konieczności rozkręcania jej jest prosty i naprawdę skuteczny. Przygotuj roztwór z wody i octu w proporcji 1:1. Przelej go do foliowego woreczka i zanurz w nim słuchawkę. Następnie szczelnie zawiąż woreczek i pozostaw na kilka godzin. Potem za pomocą szczoteczki do zębów dokładnie wyczyść każdy element deszczownicy. Jeśli to nie okaże się wystarczające i dziurki będą nadal pozatykane kamieniem, możesz przetkać je wykałaczką. Z kolei, jeśli zauważyłaś, że na deszczownicy pojawiła się pleśń, to zastosuj sodę oczyszczoną lub wodę utlenioną.

Ocet na kamień na słuchawce prysznicowej i deszczownicy. Jak działa?

Ocet działa na kamień na deszczownicy dzięki zawartości kwasu octowego. Ten reaguje z kamieniem, powodując jego rozpuszczenie i przekształcenie w substancje rozpuszczalne w wodzie, które można łatwo spłukać. Regularne czyszczenie deszczownicy octem zapobiega powstawaniu grubych osadów kamienia i ułatwia utrzymanie jej w czystości. Dlatego raz w miesiącu wykonaj takie gruntowne czyszczenie słuchawki prysznicowej, a podczas kąpieli sobie podziękujesz.

