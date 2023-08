Wraca jeden z najdłużej nadawanych talent show w Polsce.  Co stanowi o sukcesach programów z rodziny „The Voice”?

Polski „The Voice” inspiruje inne kraje

Polska jest trzecim krajem, który wprowadził format na rynek i niezmiennie, od 12 lat, programy z rodziny "The Voice" wciąż oglądają miliony. Polska edycja jest oceniania przez ITV Studios jako jedna z najlepszych na świecie, a niektóre z pomysłów Rochstar, producenta formatu, takie, jak wprowadzenie komentatorów podczas bitew, czy stworzenie specjalnej przestrzeni dla uczestników i rodzin, która stała się jednocześnie elementem reality, zostały zaimplementowane na innych rynkach.

Diana Buddingh, Executive Vice President Global Creative & Production Support tak to komentuje - Praca z niesamowitym zespołem Rochstar przy programach "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior" jest prawdziwą przyjemnością. To zespół, który jest niezwykle skuteczny w poszukiwaniu wielkich talentów. Najlepszy dowodem na to jest udział aż 8 reprezentantów Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dla dorosłych i dzieci. Wśród nich są gwiazdy wielkiego formatu jak np. Roksana Węgiel i Viki Gabor oraz ze starszego pokolenia Alicja Szemplińska czy Rafał Brzozowski. Zespół Rochstar pobił światowy rekord odkryć w tej dziedzinie! Polska edycja wyłoniła najwięcej talentów, które wystąpiły w Konkursie Piosenki Eurowizji w porównaniu do wszystkich uczestniczących krajów.

W każdym kolejnym sezonie Rochstar stara się rozbudowywać i zmieniać poszczególne elementy, aby stale zaskakiwać widza.

Rinke Rooyens, twórca i właściciel Rochstar – Uważamy, że widzowie zasługują na zmiany szczególnie, że na niektóre z nich wpływ mają właśnie oni sami. To dzięki ich głosom „The Voice Senior” został przez nas wydłużony z czterech do siedmiu tygodni emisji. Również za namową widzów angażujemy coraz to nowszych artystów do roli trenerów, aby naszym wiernym fanom pokazać ich idoli w zupełnie nowych rolach.

Programy, które zmieniają oblicze polskiej sceny muzycznej

Od chwili pojawienia się „The Voice” z roku na rok w branży rozrywkowej coraz bardziej liczą się nazwiska artystów, którzy swoją karierę zaczynali właśnie od udziału w programach „The Voice of Poland” i „The Voice Kids”. Łącznie aż 8 z nich zostało reprezentantami naszego kraju w Konkursie Piosenki Eurowizji zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. To takie nazwiska jak: Roksana Węgiel, Viki Gabor, Ala Tracz, Laura Bączkiewicz oraz ze starszego pokolenia Alicja Szemplińska, Krystian Ochman i Rafał Brzozowski.

Magdalena Sibiga, producent kreatywna i reżyser „The Voice of Poland” oraz „The Voice Senior” - Rokrocznie do programu zgłasza się kilka tysięcy wokalistów i wokalistek, spośród których zespół producentów i ekspertów muzycznych wyławia tych, którzy mają szansę zaistnieć i pozostać na stałe na polskiej scenie muzycznej. To u nas skrzydła rozwinęli tak wyraziści i utalentowani wokaliści, jak m.in.: Natalia Nykiel, Wiktor Dyduła, Sarsa, Anna Karwan, Baranovsky, Michał Szczygieł. Te wszystkie gwiazdy możemy dziś oglądać na największych scenach muzycznych, najbardziej liczących się festiwalach w kraju. Ich płyty i single pokrywają się diamentem, platyną, złotem - to najlepszy dowód, jak wielkim szacunkiem i uznaniem ich twórczość cieszy się wśród milionów Polaków.

Wraz z początkiem pierwszej, polskiej edycji „The Voice Kids”, Rochstar otworzył zupełnie nowy rozdział w historii polskiej muzyki. Coś, co miało być tylko telewizyjną zabawą, niemal natychmiast przerodziło się w ogólnopolski hit, a kariery Roksany Węgiel, Viki Gabor czy Sary James pokazały jak wielką lukę na polskim rynku muzycznym zaczął wypełniać ten format.

Z kolei „The Voice Senior”, który ma wymiar bardziej społeczny, to dla uczestników forma realizacji marzeń, których wcześniej nie udało im się spełnić ze względu na pracę, rodzinę i codzienne obowiązki. Seniorzy zgłaszający się do programu wyznają zasadę „śpiewam, bo w końcu mogę”. Wszyscy na planie z podziwem patrzą na determinację uczestników do sięgania po swoje marzenia, niezależnie od wieku i cieszenie się życiem każdego dnia.

Rinke Rooyens - Bez względu na wiek uczestników programów „The Voice”, wszyscy dostają to, co najlepsze. Każdy ma okazję zaśpiewać przy akompaniamencie najlepszych muzyków w tym kraju pod przewodnictwem Krzysztofa Pszony, a także Michała Grymuza, Roberta Luty, Patryka Stachura – osób, które od wielu lat wspierają swoim talentem największe polskie i zagraniczne gwiazdy. Uczestnicy występują na jednej z najnowocześniejszych scen w Polsce, a nad ich występami pracują wybitni specjaliści od realizacji światła, wizji i dźwięku, jak Artur Szyman, Tomasz Motyl i Michał Mielnik wraz z ich wspaniałymi zespołami.

Tylko pozytywne emocje

W przebodźcowanym negatywnymi informacjami świecie, programy „The Voice” każdego roku stają się wyspą radości, spokoju i dobrych emocji. Są to programy, w których wszystkim zależy na uczestniku, na wsparciu jego dążenia do celu. Telewidz jest świadkiem walki młodych wokalistek i wokalistów o samych siebie, spełnienia marzeń i osiągania sukcesu, dając telewidzom dowód na to, że każdy ma szansę odnaleźć swoją życiową drogę.

Paulina Pomorska, producent wykonawcza programów „The Voice of Poland”, „The Voice Kids” i „The Voice Senior” - Nasi uczestnicy wielokrotnie udowodnili nam, że porażka w programie nie oznacza przegranej w ogólnym rozrachunku. Daje siłę i staje się mocą napędową do rozwoju i nadaje kierunek dalszej pracy, której efektem ma być sukces. Wielu uczestników wraca na naszą scenę po kilku sezonach pokazując progres.

Najlepsi z najlepszych

W trakcie 12-letniej obecności programów „The Voice” w polskiej telewizji swoim doświadczeniem i wiedzą z uczestnikami dzielili się najlepsi polscy artyści, a wśród nich: Kayah, Ania Dąbrowska, Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Cleo, Dawid Kwiatkowski, Maryla Rodowicz, Piotr Cugowski, Grzegorz Hyży, Margaret, Kamil Bednarek, Natalia Kukulska.

Magdalena Sibiga - Rola muzycznych gwiazd w naszych formatach odbiega od innych programów typu talent show. Nasi trenerzy są nie tylko obserwatorami, ale przede wszystkim nauczycielami. Dają wsparcie, dzielą się własnymi doświadczeniami i wiedzą. Nie są wyłącznie „aktorami” mającymi odegrać rolę złego bądź dobrego jurora, ale są w pełni zaangażowani w sam proces produkcji. Od ustalania repertuaru zaczynając, poprzez prace na autorskim repertuarem uczestników, kończąc na sugestiach dotyczących wizerunku scenicznego.

„The Voice Kids” kreuje nowe gwiazdy, ale ma także olbrzymi wpływ na popularność osób, które są z nim związane. Najlepszym przykładem jest tu Dawid Kwiatkowski, którego kariera nabrała rozpędu właśnie, kiedy usiadł w czerwonym fotelu.

Michał Majak, producent kreatywny i reżyser „The Voice Kids” dodaje - W studiu „The Voice Kids” spędziliśmy razem z Dawidem Kwiatkowskim sześć pięknych lat. W tym czasie z chłopaka popularnego głównie w Internecie stał się idolem nastolatek, który jest dziś dojrzałym artystą i jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej muzyki.

Program, który stworzył nowych specjalistów branży telewizyjnej

Na sukces programów „The Voice” pracuje ekipa ok. 200 osób. To sprawdzony przez lata i wciąż rozwijany zespół Rochstar, który stale buduje pozycję lidera kategorii talent show muzycznych. A także zaangażowanie trenerów i prowadzących, dzięki którym każdego roku format obdarzany jest ogromnym zaufaniem ze strony uczestników zgłaszających się do programów. Na koniec to również widzowie, którzy otrzymują w sobotnie wieczory, siedząc we własnych domach, szansę uczestniczenia w muzycznym spektaklu na najwyższym poziomie.

Rinke Rooyens - Istotą sukcesu programów „The Voice” są ludzie. Już jakiś czas temu zdecydowałem się oddać dowodzenie kreatywnym, pracowitym współpracownikom, którzy są na pokładzie Rochstar od wielu lat. Z każdą kolejną edycją wspólnie dążą do dodania czegoś nowego, kreatywnego i emocjonalnego, wciąż dbając o wysoką jakość produkcji. Od lat powtarzam, że ten program jest wyjątkowy dzięki ludziom, którzy go współtworzą i atmosferze na planie, jaką pieczołowicie pielęgnują. Dziś ci, którzy tworzą programy „The Voice” są cenieni i poważani przez całą branżę telewizyjną. Jestem z nich szalenie dumny.

Liderzy rynku

„The Voice” towarzyszy widzom przez ok. 9 miesięcy w roku wpisując się w weekendową codzienność milionów Polaków. Przy coraz mniejszej popularności telewizji na rzecz kanałów streamingowych, formaty „The Voice” są wciąż jednymi z najchętniej oglądanych.

Paulina Pomorska - Średnia oglądalność 13. edycji „The Voice of Poland” oraz 6. sezonu „The Voice Kids” wyniosła ponad 1,6 miliona widzów. Bezkonkurencyjny okazuje się „The Voice Senior”, którego 4. odsłonę obejrzało ponad 2 miliony widzów.

Powyższe wyniki są mierzalnym dowodem tego, że Rochstar, który w 2011 roku sprowadził do Polski „The Voice”, mimo upływu lat, nie stracił wyczucia w jego tworzeniu. Cały czas potrafi budować emocje, których oczekuje widz, tworzyć atmosferę daleką od tej promowanej przez inne programy rozrywkowe.

