Wraca kultowa zabawka z Waszego dzieciństwa. Każdy chciał ją mieć

Już w sierpniu tego roku Furby nowej generacji pojawi się w polskich sklepach. To kultowa zabawka firmy Hasbro, za którą od zawsze szalały miliony dzieci na całym świecie. Tworząc najnowszą wersję Furby, Hasbro przeprowadziło badania wśród najmłodszych, by poznać ich potrzeby i oczekiwania. Tak powstała urzekająca i mówiąca po polsku nowa generacja Furby. Teraz okazji do zabaw i psot jest jeszcze więcej!