Wrześniowa odżywka dla surfinii. Balkon znów utonie w kwiatach

Nadejście września wcale nie oznacza definitywnego końca sezonu dla surfinii. Przy odrobinie troski roślina może być ozdobą balkonu znacznie dłużej.

Poznaj sprawdzony, domowy sposób na wydłużenie okresu kwitnienia, oparty na kuchennych odpadkach, które dostarczają cennych składników odżywczych.

Sprawdź, jakie zasady pielęgnacji połączyć z naturalną odżywką, by surfinie zachwycały kondycją przez całą jesień.

Surfinie nie bez powodu królują na polskich balkonach i tarasach. Przez całe lato zachwycają burzą kolorowych, kaskadowo opadających kwiatów. Tak intensywne kwitnienie to jednak ogromny wysiłek dla rośliny. Gdy dni stają się krótsze, a noce coraz chłodniejsze, surfinie wymagają odmiennej pielęgnacji niż w upalne, lipcowe popołudnia. Podstawą jest regularne i dokładne usuwanie przekwitłych kwiatostanów oraz zżółkniętych liści. Trzeba również zachować czujność przy podlewaniu. Jesienią wilgoć z ziemi wyparowuje zauważalnie wolniej, a te popularne kwiaty wyjątkowo źle znoszą przelanie, które może szybko zniszczyć korzenie.

Skórki z banana jako nawóz dla surfinii. Zrób to we wrześniu

Rewelacyjną, a przy tym darmową odżywkę zrobimy ze skórek po bananach i zwykłych obierków z ziemniaków. Przygotowanie jest banalnie proste: wystarczy pokroić te resztki na bardzo drobną kostkę i delikatnie wymieszać je z wierzchnią warstwą podłoża, przysypując je niewielką ilością ziemi. Zarówno banany, jak i ziemniaki są skarbnicą minerałów, które uwalniają się w procesie rozkładu i zasilają system korzeniowy. Szczególną rolę odgrywa tu potas, który intensywnie stymuluje kwitnienie i dba o prawidłową gospodarkę wodną. Warto jednak zachować umiar. Zbyt duża ilość organicznych resztek w ciasnej doniczce może doprowadzić do procesów gnilnych i rozwoju groźnej pleśni.

Zasady pielęgnacji surfinii jesienią

Nawet najlepsza domowa odżywka nie pomoże, jeśli zaniedbamy podstawowe zabiegi. Przekwitłe kwiatostany i uszkodzone pędy trzeba wycinać na bieżąco, by roślina nie traciła cennej energii na coś, co i tak obumiera. Skupienie sił witalnych na nowych pąkach to klucz do sukcesu. Należy bacznie śledzić prognozy pogody. Ciepły, łagodny wrzesień sprzyja rozwojowi kwiatów, jednak pierwsze nocne przymrozki bezlitośnie kończą wegetację surfinii na balkonie.

Wprowadzenie tych kilku drobnych zmian w rutynie pielęgnacyjnej sprawi, że rośliny zachowają witalność i piękny wygląd jeszcze długo po zakończeniu lata. Często to właśnie najprostsze metody przynoszą najbardziej spektakularne efekty, pozwalając cieszyć się kolorowym balkonem przez całą jesień.

Kwiaty balkonowe: ciekawe pomysły na obsadzenie skrzynek balkonowych

13