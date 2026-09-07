Wystarczą 2 łyżki i wrzątek, aby kurki były idealnie czyste przed gotowaniem. Metodą kucharza usuniesz z nich piasek i resztki lasu. Sposób na wyczyszczenie Kurek

Jesień to czas na grzybobrania, a kurki, czyli pieprznik jadalny, to jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych grzybów w polskich lasach.

Odkryj, gdzie dokładnie szukać tych złotych skarbów – znajdziesz je w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie, często w dużych skupiskach.

Poznaj genialny trik z zaledwie dwoma składnikami, który w kilka minut perfekcyjnie oczyści Twoje kurki z piasku i igliwia, przygotowując je do gotowania.

Gdzie rosną kurki? Zapamiętaj te miejsca

Końcówka lata i jesień to w Polsce czas, gdy na stołach królują grzyby: wzbogacają zupy, nadają głębi sosom, są znakomitym dodatkiem do mięs i makaronów. I niezaprzeczalnie jednym z najchętniej spożywanych grzybów są kurki. Warto wiedzieć, że kurki to potoczne określenie. Oficjalna nazwa to pieprznik jadalny. Rośnie on głównie w lasach iglastych, a szczególnie pod świerkami, sosnami, ale czasem także i w pobliżu brzóz, dębów i buków. Jeśli zastanawiasz się, gdzie jeszcze wypatrywać kurek, to podczas spacerów po lesie zwróć uwagę na mech. Pieprznik jadalny uwielbia skrywać się w ciepłej zielonej kołderce. Kolejną zasadą, o której warto pamiętać podczas zbierania kurek, jest szukanie więcej niż jednej w tym samym miejscu. Zazwyczaj rosną w skupiskach po kilkanaście sztuk i wyrastają z piaszczystej gleby. Co ciekawe, dobrze jest także zapamiętać miejsce, w którym zebraliśmy sporo grzybów. Po tygodniu pojawią się tam nowe. Jeśli już uzbierasz kosz pełen kurek i teraz zamierzasz przyrządzić z nich przepyszny sos lub kremową zupę nie zapomnij o jednym niezwykle ważnym kroku - czyszczeniu kurek. Bez tego możesz razem z grzybami ugotować resztki lasu oraz piasek.

Wystarczą 2 łyżki i wrzątek, aby kurki były idealnie czyste przed gotowaniem. Tak usuniesz z nich piasek

Czyszczenie kurek przed ich ugotowaniem to jedna z najważniejszych czynności. To w ten sposób pozbędziemy się z nich piaski i igliwia. Jak to zrobić szybko i skutecznie? Tak naprawdę wystarczą dwie łyżki soli i wrzątek, aby kurki były idealnie czyste przed gotowaniem. Najpierw grzyby trzeba oprószyć solą, a następnie zalewamy je wrzątkiem i odstawiamy na chwilę. Po kilku minutach piasek opada na dno. Wtedy wyławiamy grzyby, przekładamy na sito i płuczemy pod bieżącą wodą. Następnie suszymy kurki. Tak przygotowane są gotowe do użycia w kuchni.

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