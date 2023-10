Wrzuć to do prania, a efekt Cię zaskoczy. Bombowa sztuczka, by pozbyć się sierści oraz kłaczków z ubrań. Sposób na pranie ubrań bez włosów

Trik na pozbycie się sierści zwierząt z ubrań w pralce. "Świetnie działa na kocie futro"

Kłaczki, kłaczki wszędzie. Właściciele zwierząt doskonale znają ten problem. Nawet najlepiej wyczesany pies lub kot zostawiają sierść po całym mieszkaniu. Jakoś tak zawsze się składa, że najwięcej włosów oraz kłaczków zwierzęcych znajduje się na naszych ubraniach. Problem ten bywa uciążliwy, a pranie w pralce go nie rozwiązuje Jeżeli wrzucisz do bębna pralki ubrania z sierścią to po skończonym cyklu najpewniej wyjmiesz je w takim samym stanie, ewentualnie jeszcze gorszym - sieć i włosy zaczną zbiegać się w trudne do usunięcia kuleczki. Okazuje się jednak, że jest pewien banalny sposób, który sprawi, że pozbędziesz się sierści zwierząt z ubrań już podczas prania. Pewna tiktokerka znalazła genialny patent. Giulia Cence podzieliła się ze swoimi obserwatorami sztuczną na pranie. Wystarczy, że podczas prania wrzucisz do bębna pralki najzwyklejsza gąbkę do mycia naczyń. Ważne, by z jednej strony miała on chropowatą powierzchnię, która rewelacyjnie zbierze sierść z ubrań. - Świetnie działa na kocie futro - pisali zadowoleni użytkownicy TikToka.

