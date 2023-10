i Autor: Shutterstock Jak odetkać zlew

Domowe patenty

Wyciśnij cytrynę i dodaj dwie łyżki popularnej przyprawy, a poczujesz świeżość. Łebski trik na neutralizowanie brzydkiego zapachu ze zlewu i kanalizacji. Jak się pozbyć smrodu ze zlewu?

kaja 11:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jak się pozbyć brzydkiego zapachu ze zlewu? Woda, spływające zanieczyszczenia oraz resztki jedzenia w przypadku zlewu kuchennego sprawiają, że zo odpływu może zacząć unosić się brzydki zapach. Szorowanie całego zlewy niewiele daje, a problem zdaje się narastać. Znasz to? Koniecznie sprawdź, jak się pozbyć brzydkiego zapachu wydobywającego się ze zlewu. Wystarczą Ci to, co masz w kuchni.