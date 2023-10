i Autor: Shutterstock

Sposoby na piekne ubrania

Dodaj 2 łyżki podczas płukania ubrań. Gdy wyschną będą zadziwiająco miękkie i pachnące przez długi czas

kaja 12:16

Dodaj ten składnik do płynu do płukania, a Twoje ubrania staną się mięciutkie i pachnące. Ten trik zrewolucjonizuje robienie prania i sprawi, że zaoszczędzisz na płynie do płukania. Wystarczy, że dodasz do niego jeden składnik prosto z Twojej kuchni. Jeżeli zmagasz się z brzydkim zapachem ubrań po praniu to jest to coś dla Ciebie. Dodaj 2 łyżki podczas prania do płukania, a ubrania będą miękkie i pachnące.