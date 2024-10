Wrzucam 1 tabletkę do bębna z zafarbowanymi rzeczami i uruchamiam pralkę. Wyjęłam rzeczy jak nowe. Czyste i bez przebarwień. Sposób na zafarbowane pranie

Jak uratować zafarbowane ubrania? Po praniu znowu są jak nowe

Pranie ubrań w pralce zdecydowanie ułatwia życie. Wystarczy je odpowiednio posegregować, umieścić w bębnie, dodać detergent i ustawić dedykowany program prania. Po zakończeniu cyklu wyjmujemy czyste i pachnące rzeczy. Jednak nie zawsze tak jest. W końcu chyba każdemu przynajmniej raz w życiu przytrafiła się wpadka pod tytułem "zafarbowane ubrania". Prawda jest taka, że czasami jedna niewinna kolorowa skarpetka zaplącze się gdzieś między jasnymi koszulkami i razem z nimi zostanie umieszczona w bębnie. My nieświadomi uruchamiamy pranie i orientujemy się dopiero podczas wyciągania rzeczy z pralki. Czy da się uratować zafarbowane rzeczy?

Twoje białe pranie zafarbowało i nie wiesz co z tym zrobić? Mam dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu przywrócisz biel swoim zafarbowanym ubraniom.

- pisze na profilu @_czysta_przyjemnosc na Instagramie ekspertka od porządków, Marta Zawadzka.

Wrzucam 1 tabletkę do bębna z zafarbowanymi rzeczami i uruchamiam pralkę

Okazuje się, że uratowanie zafarbowanych ubrań jest możliwe i do tego banalnie proste. Wystarczy wykorzystać do tego kapsułkę do zmywarki. Jak przekonuje na Instagramie ekspertka od porządków, wystarczy do bębna z zafarbowanymi białymi rzeczami, wrzucić jedną tabletkę do zmywarki i nastawić pranie tak, jak zwykle. Po zakończeniu prania wyjmiemy ubrania białe jak nowe. Jeśli nie masz tabletki, to zafarbowane ubrania uratuje kwasek cytrynowy. Umieść pranie w misce z ciepłą wodą i dodaj trochę kwasku cytrynowego. Zostaw na 1-2 h, potem zrób pranie jak zwykle. Z kolei jeśli zafarbowaniu ulegną kolorowe ubrania, to najpierw namocz je w ciepłej wodzie z 5 tabletkami aspiryny. Po kilku godzinach upierz w pralce.

