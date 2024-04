Wrzucam do zmywarki zamiast tabletki. Moje naczynia są czyste i lśnią jak diament. Domowe kapsułki do zmywarki

Zalewam wrzątkiem i podlewam piwonie co 2 tygodnie wiosną. Latem uginają się od kolorowych pąków. Domowy nawóz do piwonii

Zmywarka to niewątpliwie jeden z najlepszych wynalazków ostatnich lat. Ułatwia zmywanie naczyń, a do tego pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd i wodę. Do korzystania z niej potrzebujemy jedynie specjalnych kapsułek. Jednak jak się okazuje i te można zastąpić tańszym i ekologicznym preparatem. Domowe tabletki do zmywarki przygotujesz z sześciu składników, które większość z nas ma już w swoim domu. Do przygotowania domowych tabletek do zmywarki potrzebujesz:

1/2 szklanki sody oczyszczonej,

1/2 szklanki sody kalcynowanej,

1/2 szklanki soli kuchennej,

1/5 szklanki kwasku cytrynowego,

kilku kropli olejku eterycznego,

odrobiny wody.

Powyższe składniki starannie wymieszaj, przełóż do foremki na lód i pozostaw do wyschnięcia. Kiedy będą już gotowe przełóż je do szczelnie zamkniętego pojemnika i stosuj tak, jak tradycyjne kapsułki do zmywarki.

Dlaczego zmywarka nie domywa naczyń?

Bywa, że po zakończonym cyklu mycia wyjmujesz ze zmywarki brudne naczynia? Choć przyczyn niedomywania naczyń przez zmywarkę może być wiele, niektóre z nich można szybko i samodzielnie zdiagnozować i to bez rozkręcania urządzenia. Zmywarka nie domywa naczyń najczęściej przez brudny filtr, złe ułożenie naczyń lub po prostu nieodpowiedni program. Filtr zmywarki, tak jak i jej uszczelki i wnętrze należy regularnie czyścić. Do miejsca na tabletkę wsyp opakowanie sody oczyszczonej i nastaw program o temperaturze co najmniej 60 stopni. Tak wyczyścisz swoją zmywarkę w ekologiczny sposób.