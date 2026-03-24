Wsyp 4 łyżki oraz 150 ml wody do miseczki i postaw w toalecie. Odświeżający zapach usunie brzydką woń. Zapach do toalety

Chyba każdy zgodzi się z tym, że toaleta jest jednym z pomieszczeń w domu, w którym często pojawiają się brzydkie zapachy o przeróżnym pochodzeniu. To najczęściej z tego powodu wiele osób decyduje się na umieszczenie w niej odświeżacza powietrza. Dla osób, które wolą ekologiczne rozwiązania i jednocześnie pragną, aby w toalecie unosiła się ich ulubiona woń, jest jeszcze jedno rozwiązanie - przygotowanie takiego domowego odświeżacza samodzielnie. Taki zapach do toalety ma wiele zalet. Po pierwsze możemy sami wybrać swój ulubiony aromat, który szybko rozniesie się po pomieszczeniu. Co więcej, domowy odświeżacz w kilka sekund zneutralizuje wszelkie brzydkie zapachy, a ten nasz ulubiony rozniesie się po całym pomieszczeniu. Jak przygotować naturalny zapach do toalety? Wsyp do mieszczki 4 łyżki żelatyny, dodaj wodę i olejek eteryczny. Zamieszaj, a gdy ostygnie postaw w toalecie.

Zapach do toalety w żelu usunie brzydką woń. Jak go zrobić?

Zapach w formie żelu znakomicie sprawdzi się właśnie w toalecie. Będzie nie tylko pięknie pachnieć, ale też może stanowić ozdobę pomieszczenia. Jak zrobić taki żelowy odświeżacz powietrza? W garnku zagotuj 150 ml wody i dodaj 3 łyżki żelatyny oraz 1 łyżkę soli. Mieszaj, aż żelatyna i sól całkowicie się rozpuszczą. Kiedy to nastąpi odstaw garnek aż mieszanka ostygnie. Do przestudzonego roztworu żelatyny dodaj 15-20 kropli ulubionego olejku eterycznego. Przelej roztwór do miseczki i odstaw ją do chłodnego miejsca na kilka godzin do całkowitego stężenia żelu. Po tym czasie możesz zapach postawić w swojej toalecie.

Ładne kompozycje zapachowe do toalety

W zależności od upodobań i nastroju możesz stworzyć przeróżne kompozycje zapachowe do toalety. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych połączeń olejków:

Relaks: Lawenda, rumianek, drzewo sandałowe,

Pobudzenie: Cytryna, pomarańcza, grejpfrut,

Świeżość: Eukaliptus, mięta, rozmaryn.

7