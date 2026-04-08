Wsyp do ciepłej wody i namocz poszarzałe skarpetki. Po praniu będą jak nowe. Znakomicie je wybieli i usunie plamy. Wybielanie białych skarpet

Chyba każdy zgodzi się z tym, że pranie białych skarpetek to spore wyzwanie. Bardzo szybko uwidaczniają się na nich nawet najmniejsze zabrudzenia, które potem ciężko doprać. Co więcej, z czasem białe skarpetki szarzeją i nie wyglądają już tak efektownie jak na początku. A z racji, że są one nieodłącznym elementem wielu wiosennych stylizacji, każdy z nas chciałby znaleźć skuteczny sposób na pranie białych skarpetek, który sprawi, że będą znowu śnieżnobiałe. W sytuacji, gdy tkanina poszarzała i jest mocno zabrudzona warto najpierw namoczyć skarpetki, a dopiero potem uprać je w pralce. Rozpuść w misce z ciepłą ten składnik i zanurz brudne skarpetki, a po praniu będą wyglądać jak nowe.

Domowy sposób na wybielenie skarpetek. W czym je namaczać?

Piorąc białe skarpetki należy pamiętać o tym, aby zbyt często nie stosować wybielacza, gdyż może on zniszczyć materiał i szybko powstaną dziury. Dlatego zdecydowanie zaleca się stosowanie domowych sposobów na wybielenie skarpet, które są przyjazne nie tylko dla materiału, ale też dla środowiska. W sytuacji, gdy na białych skarpetkach zabrudzenia są na tyle uporczywe, że nie można ich usunąć podczas standardowego prania w pralce, warto je namoczyć przed włożeniem do pralki. Do miski z ciepłą wodą wsyp opakowanie sody i zanurz w niej białe skarpetki. Po około 1 godzinie odsącz je z wody i wrzuć do pralki i upierz, jak zwykle. Soda oczyszczona doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia z odzieży i ją wybiela.

Pranie skarpet w pralce. Zasady, dzięki którym będą śnieżnobiałe

Zanim wrzucisz białe skarpetki do pralki, upewnij się, że nie wylądują tam z kolorowymi ubraniami. To prosta zasada, ale często zapominana. Kolorowe tkaniny mogą farbować, a tego przecież nie chcemy. Oddziel białe od jasnych i ciemnych kolorów. Białe skarpetki najlepiej prać w temperaturze 40-60 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może uszkodzić włókna i spowodować skurczenie się skarpetek. Wybierz program przeznaczony do prania białych tkanin lub program do prania bawełny. Używaj proszku lub płynu do prania przeznaczonego do białych tkanin.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie