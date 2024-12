Wsyp kilka garści, nastaw pranie, a firanki odzyskaja dawną biel. Nowy rok przywitasz z bielą mieniącą się na oknach. Bezbłędny sposób na wybielanie firanek

Jak prać firanki w pralce? Sposób na wybielanie firan

Pranie firanek to nie tylko jedna z czynności podczas domowych porządków, ale też dbanie o jakość powietrza w pomieszczeniach. Firanki to prawdziwi zbieracze kurzu i innych zanieczyszczeń z powietrza. Dodatkowo narażone są one na silnie promienie słoneczne, które sprawiają, że z czasem firany żółkną i tracą swój biały kolor. W takim przypadku należy je odpowiednio prać. Wybielacz i inne chemiczne środki mogą być zbyt żrące i intensywne dla delikatnego materiału. Firany najlepiej prać w programie delikatnym z dodatkiem odpowiednich detergentów. Świetnym rozwiązaniem jest w przypadku prania firanek soda oczyszczona. Ten domowy proszek nie tylko ma działanie oczyszczające i odplamiające, ale również działa jak delikatny wybielacz. Stopniowo przywraca firanom biel i sprawia, że są one idealnie czyste. Wystarczy, że do każdego prania firanek będziesz dodawać 1-2 garści sody oczyszczonej, a Twoje firanki znów będą białe. Po praniu rozwieś wilgotne firanki. Dzięki temu nie powstaną na nich zagniecenia, a w całym domu będzie unosił się zapach czystości.

Wsyp 4 garści do wanny i namocz firanki. Sposób na białe firany

Zdarza się, że stare firanki pokryły się żółtym nalotem, który nie schodzi nawet podczas prania. W takim przypadku firanki należy namoczyć w roztworze wody i sody oczyszczonej. Wsyp około 4 garści sody oczyszczonej do wanny lub dużej miski i nalej wody. Wszystko dokładnie wymieszaj, by soda się rozpuściła i włóż tam firanki. Odczekaj około 40 minut, a następnie upierz firanki w pralce jak zawsze. Soda oczyszczona to świetny, naturalny wybielacz, który jest bezpieczny dla delikatnych tkanin. Przywraca i dawny kolor i sprawia, że firanki znów są nieskazitelnie białe.