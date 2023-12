Wsypuję 3 łyżki do pralki i nastawiam pranie ubrań. Dzięki temu moje ubrania nie blakną i pozostają intensywnie kolorowe. Sposób na pranie ubrań

Raz na 2 tygodnie wrzucam to do spłuczki. W ten sposób pozbyłam się uciążliwego problemu. Muszla klozetowa lśni czystością. Sposób na czyszczenie toalety

Z każdym praniem Twoje ubrania tracą kolor, który staje się coraz mniej intensywny? Niestety, częste pranie nie pozostaje bez wpływu na jakość materiału. Chemiczne detergenty piorące oraz gorąca woda mogą zniszczyć delikatne tkaniny. Podczas prania kolorowych ubrań zawsze przestrzegaj zaleceń producenta zamieszczonych na metce Unikaj przeładowywania bębna. Niech woda i detergent mogą swobodnie przepływać pomiędzy ubraniami. Staraj się również, by pranie po skończonym programie nie leżało w bębnie pralki. W ten sposób będzie bardzie pogniecione i trudniej będzie je wyprasować. Podczas prania ubrań sięgam także po domowe metody, które pomagają utrzymać ubrania w dobrej kondycji.

Podczas prania domowymi sposobami przyda się nie tylko soda oczyszczona i ocet. W przypadku kolorowych ubrań niezastąpiony może okazać się cukier. Ja zawsze wsypuję 3 łyżki cukru do pojemnika na płyn do prania. Ubrania uprane w ten sposób nie tracą koloru i są miękkie w dotyku. Cukier wnika w tkaninę i wiąże się z barwnikami na włóknach. Dzięki czemu kolor nie jest wypłukiwany podczas prania. Dodawanie cukru do prania sprawia, że ubrania są również milsze w dotyku. Jeżeli nie chcesz dodawać cukru bezpośrednio do pralki, to możesz wcześniej namoczyć w nim ubrania. Wymieszaj kilka łyżek cukru z ciepłą wodą i włóż ubrania. Pozostaw je na kilka godzin, a następnie upierz w pralce.

