Wsypuję 5 łyżek do wody i nastawiam pranie zasłon. Na święta mam idealnie wyprane zasłony. Czyste i pachnące. Sposób na pranie zasłon

Jak prać zasłony w pralce?

Decydując się na pranie zasłon w pralce musisz przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim pamiętaj, by nie prać zasłon z innymi rzeczami. Bęben pralki powinien być zapełniony jedynie ma 1/3 swojej obojętności. Dzięki temu detergent piorący wraz z wodą będą mogły swobodnie przepływać pomiędzy materiałem, a także zasłonki nie pogniotą się tak bardzo. Podobnie jak w przypadku firanek, nie susz zasłon w suszarce bębnowej. Uważaj także na wirowanie, zbyt wysokie obroty także mogą uszkodzić materiał. W ten sposób możesz zniszczyć i pozaciągać materiał. Temperatura prania zasłon powinna być niska i wynosić około 30 stopni. Zbyt wysoka temperatury może doprowadzić do skurczenia się tkaniny.

Dodaję 5 łyżek do wody, namaczam zasłony i ustawiam program piorący. Moje zasłony zawsze są idealnie wyprane

Od lat piorę zasłony w ten sam sposób. Dzięki temu mam pewności, że będą one idealnie wyprane, a materiał się nie zniszczy. Do wanny wsypuję 5 łyżek płatków mydlanych. Możesz je kupić w sklepie, lub wykonać własnoręcznie ścierając klasyczne mydło w kostce. Do wanny wlewam letnią wodę i w taki przygotowanej mieszance namaczam zasłony. Zostawiam je na około 2/3 godziny. Po tym czasie przekładam je do pralki i ustawiam same płukanie. Zasłony wyjmuję z pralki czyste i pachnące. Od razu po praniu rozwieszam je na karniszach, dzięki temu wszelkiego rodzaju zagniecenia prostują się podczas schnięcia. Jeżeli na zasłonach jest więcej zagnieceń to prostuje je przy pomocy parownicy do ubrań.

