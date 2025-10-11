Wsypuję do wody w proporcjach 1:1 i podlewam, aby skrzydłokwiat miał piękne liście i kwiaty. Działa na roślinę niczym steryd na wzrost. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-10-11 16:18

Ta domowa odżywka do skrzydłokwiatu sprawi, że nie tylko będzie rósł jak szalony, a jego liście będą intensywnie zielone. Dzięki niej skrzydłokwiat zakwitnie i będzie stanowić przepiękną ozdobę pomieszczeń w naszym domu. Wystarczy tylko jedną łyżka, aby dać potężnego "kopa" na wzrost roślinie doniczkowej.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Autor: Shutterstock
  • Skrzydłokwiat jest ceniony za wygląd i właściwości oczyszczające powietrze, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
  • Domowa odżywka do skrzydłokwiatu: 1 łyżka cukru rozpuszczona w 1 litrze przegotowanej wody, podlewać raz w miesiącu, co wzmacnia liście i łodygi.
  • Pielęgnacja skrzydłokwiatu: unikać nasłonecznionych miejsc i przeciągów, podlewać systematycznie, utrzymując wilgotną glebę.

Wystarczy 1 łyżka, aby skrzydłokwiat miał piękne liście i kwiaty. Działa na roślinę niczym steryd na wzrost

Zastanawiasz się, dlaczego Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Zapewne dlatego, że brakuje mu składników odżywczych. Skrzydłokwiat to roślina, która jest szczególne cenna w domu w okresie jesienno-zimowym. Nie tylko wygląda obłędnie i wspaniale zdobi wnętrza, ale przede wszystkim jest znana ze swoich właściwości oczyszczających powietrze. Dlatego warto go postawić w sypialniach czy salonie. Ze względu na swoje intensywnie zielone liście i białe kwiaty może stanowić wspaniałą ozdobę pomieszczeń. W trosce o niego nie należy zapominać o odżywianiu rośliny. Tylko zapewnienie odpowiednich składników i mikroelementów sprawi, że skrzydłokwiat zakwitnie i będzie rósł jak szalony. Zamiast stosować gotowe nawozy do roślin, ja przygotowuję domową odżywkę do skrzydłokwiatu. Jedną łyżkę cukru rozpuszczam w jednym litrze przegotowanej wody. Kiedy ostygnie, podlewam nią skrzydłokwiat. Ten zabieg powtarzam raz w miesiącu. Cukier znakomicie wzmacnia liście i łodygi.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu. Jak o niego dbać, aby zakwitł?

Pielęgnacja skrzydłokwiatu nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad dotyczących nawadniania i odpowiedniego stanowiska, aby skrzydłokwiat był zielony i kwitł. Oto one:

  • Postaw roślinę w miejscu niezbyt nasłonecznionym (parapety raczej odpadają).
  • Unikaj miejsc narażonych na przeciągi, bo skrzydłokwiat ich nie lubi.
  • Podlewaj go systematycznie - gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra.

SKRZYDŁOKWIAT
odżywka do kwiatów