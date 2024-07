Wyciśnij z tubki 4 cm i zmieszaj z colą. Sposób na to, jak wyczyścić przypaloną patelnię od spodu

Jednym z popularnych sposobów czyszczenia przypalonej patelni od spodu jest użycie pasty sodowej. Żeby ją przygotować, wystarczy zmieszać 70 g sody oczyszczonej z łyżeczką szarego mydła (w płynie) i odrobiną wody. Gotową pastę nakładamy gąbką na przypaloną powierzchnię. Czekamy 5 - 10 minut. Jeśli patelnia jest mocno zabrudzona, trzeba będzie wyszorować ją druciakiem. Grube warstwy brudu można zedrzeć specjalnym skrobakiem lub łyżką. Zazwyczaj jednak wystarcza zielona część zwykłej gąbki do zmywania naczyń. W przypadku starych zabrudzeń, warto wcześniej zalać blachę gorącą wodą, odlać płyn po 3 minutach i dopiero nałożyć pastę sodową na jej powierzchnię. Żeby usunąć pozostałości tłuszczu i białe smugi po sodzie, warto przetrzeć powierzchnie wodą z octem. Innym sposobem jest użycie coli i pasty do zębów.

Wyciśnij z tubki 4 cm i zmieszaj z colą. Sposób na to, jak wyczyścić przypaloną patelnie od spodu

Ten sposób na wyczyszczenie przypalanej patelni od spodu sprawdzi się także w czyszczeniu garnków czy rusztu piekarnika. Wystarczy przygotować miksturę z pięciu składników. Potrzebujesz: małą butelkę coca-coli (250 ml), około 4 cm wyciśniętej pasty do zębów, 200 ml wody, dwie łyżki płynu do mycia naczyń oraz czubatą łyżkę sody oczyszczonej. Pastę do zębów wyciśnij do butelki z colą, zakręć i potrząśnij, by składniki się połączyły. Następnie umieść butelkę w misce, odkręć colę, poczekaj, aż wzburzony płyn wycieknie, a następnie przelej pozostałość. Dodaj płyn do mycia naczyń, wodę oraz sodę oczyszczoną. Dokładnie wszystko wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Później odwróć patelnie dnem do góry, obficie spryskaj przypaloną powierzchnię i wyszoruj zieloną stroną gąbki do mycia naczyń. Spalenizna szybko zacznie znikać. Następnie umyj i wysusz patelnię jak zawsze.

Soda oczyszczona - 10 sprytnych zastosowań sody w kuchni