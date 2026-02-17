Wyczerpane baterie i duże zagrożenie „w małym paluszku”? Zobacz, jak działać!

Co Polacy wiedzą o segregacji baterii?

Zobacz naszą sondę uliczną, w której przechodnie byli pytani o to, co zrobić ze zużytą baterią.

Co zrobić, kiedy rozładują nam się baterie? Sonda Uliczna - RLG Materiał sponsorowany

A Twoje baterie?

Jeśli Twoje “baterie” są na wyczerpaniu, bo zimowe mrozy i brak słońca skutecznie wydrenowały Ciebie z sił, mamy dla Ciebie niespodziankę. Jeśli chcesz się „doładować” pozytywną dawką energii, koniecznie sięgnij po darmowy e-book, przygotowany z okazji Dnia Baterii przez RLG w ramach kampanii „Łap dobrą energię, segreguj baterie!”. Lektura zawiera przydatne porady ekspertów, m.in. z zakresu dietetyki, aktywności fizycznej i psychologii. Dzięki ich wskazówkom wzmocnisz swoją kondycję psychofizyczną, a także dowiesz się, jak właściwie segregować niebezpieczne odpady. E-book jest dostępny na stronie elektro3000.pl.

Baterie to odpady niebezpieczne

Dzięki bateriom i akumulatorom urządzenia działają i ułatwiają nam życie. Jest jedno „ale”: to odpady niebezpieczne. Na baterii jest symbol przekreślonego kontenera. Oznacza on, że nie można wyrzucać baterii do zwykłego kosza na śmieci, mieszając z innymi odpadami, a należy oddać je do specjalnego punktu zbiórki. Co ciekawe, ponad 70 proc. osób, które segregują odpady – czuje się dzięki temu lepszymi ludźmi1! Taki przekaz firma RLG Systems Polska, realizująca publiczne kampanie edukacyjne oraz wspierająca przedsiębiorców w ochronie środowiska, zawarła w swojej kampanii „Łap dobrą energię, segreguj baterie!”.

i Autor: RLG Systems Polska/ Materiały prasowe

Dzień Baterii to dzień urodzin ich wynalazcy

Święto przypada 18 lutego – nieprzypadkowo. Tego dnia w 1745 r. urodził się włoski naukowiec, fizyk i konstruktor - Alessandro Volta. Uznawany jest za pierwszego wynalazcę baterii w 1800 r. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki napięcia elektrycznego - wolt. Pierwsza bateria (nazywana też „stosem Volty”) faktycznie przypominała stos, z tym, że tworzyły go metalowe krążki przekładane papierem nasączonym słoną wodą. Konstrukcja wytwarzała stabilny prąd. To dało impuls do rozwoju elektrochemii i elektrotechniki. Gdy rok później Alessandro Volta prezentował swój wynalazek samemu Napoleonowi Bonapartemu, jeszcze nie wiedział, jak dużym problemem baterie staną się dla środowiska i nie tylko.

Metale: w środowisku czy w odzysku?

Baterie i akumulatory zawierają niebezpieczne dla zdrowia i środowiska substancje, m.in.: ołów, kadm, rtęć, nikiel, lit i toksyczne elektrolity. A tymczasem w procesie recyklingu można odzyskać nawet 99,5 proc. wszystkich składników baterii! Zastanów się, co wolisz: metale w środowisku czy w odzysku?

Ołów – w razie kontaktu z tym metalem ciężkim może dojść do zatrucia, pierwiastek ten niszczy mózg, nerki i wątrobę (można go jednak odzyskać z recyklingu – wówczas znajduje zastosowanie w przemyśle energetycznym i motoryzacyjnym np. w produkcji akumulatorów samochodowych);

– w razie kontaktu z tym metalem ciężkim może dojść do zatrucia, pierwiastek ten niszczy mózg, nerki i wątrobę (można go jednak odzyskać z recyklingu – wówczas znajduje zastosowanie w przemyśle energetycznym i motoryzacyjnym np. w produkcji akumulatorów samochodowych); Kadm – oprócz uszkodzenia nerek i wątroby, może przyczyniać się do rozwoju osteoporozy, anemii i zmian nowotworowych (odzyskany – posłuży do produkcji kolejnych baterii);

– oprócz uszkodzenia nerek i wątroby, może przyczyniać się do rozwoju osteoporozy, anemii i zmian nowotworowych (odzyskany – posłuży do produkcji kolejnych baterii); Lit - powoduje obrzęk płuc, zmiany skórne, zaburza układ nerwowy, pokarmowy i sercowo-naczyniowy (po recyklingu – może być wykorzystany do produkcji nowych akumulatorów i baterii);

- powoduje obrzęk płuc, zmiany skórne, zaburza układ nerwowy, pokarmowy i sercowo-naczyniowy (po recyklingu – może być wykorzystany do produkcji nowych akumulatorów i baterii); Nikiel – pozostając w środowisku, może uszkadzać błony śluzowe, wywołać zmiany w szpiku kostnym i doprowadzić do rozwoju nowotworu (może być jednak wykorzystany do produkcji akumulatorów niklowo-kadmowych).

W recyklingu można też odzyskać elektrolity, które znajdują zastosowanie w produkcji nowych akumulatorów oraz w przemyśle chemicznym, a także tworzywa sztuczne – które odzyskane mogą posłużyć np. do produkcji obudów, izolacji i materiałów budowlanych.

Nie wyrzucaj do zwykłego kosza na śmieci!

Baterie znajdują się w większości urządzeń, z których korzystamy na co dzień. Każdy z nas ma w domu przynajmniej kilka zużytych paluszków. Przechowując je w domu, narażasz się na rozszczelnienie baterii i wyciek toksycznego elektrolitu. Natomiast wyrzucając baterie do zwykłego kosza na śmieci:

zwiększasz ilość odpadów na składowisku (które nie powinny tam być!), a tym samym koszty wywozu śmieci,

możesz dostać karę grzywny do 5 tys. zł,

stwarzasz ryzyko wycieku niebezpiecznych substancji do środowiska (mała bateria guzikowa może zatruć nawet do 400 litrów wody!),

przyczyniasz się do marnowania cennych surowców, nadmiernej eksploatacji złóż i zużywania zasobów naturalnych m.in. wody,

stwarzasz zagrożenie, gdyż zużyte baterie potrafią się zapalać lub wybuchać.

Recykling pozwala odzyskać cenne metale szlachetne, czyste elektrolity i związki chemiczne. Wystarczy, że posegregujesz baterie i przekażesz je do odpowiednich punktów zbiórki.

Pozbądź się odpadów niebezpiecznych - bezpiecznie

Nie wiesz, dokąd zanieść zużyte baterie? Takich miejsc jest naprawdę sporo! Zużyte baterie możesz oddać do:

sklepu sprzedającego baterie, którego pow. przekracza 25 mkw. (przeważnie znajdziesz tam odpowiedni pojemnik),

budynku szkoły, biblioteki, poczty i urzędu gminy, w których często można znaleźć specjalne pojemniki,

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-u (taki punkt jest w każdej gminie, dokładny adres jest dostępny na stronie internetowej gminy),

pojemnika na elektroodpady, posiadającego specjalną sekcję na zużyte baterie.

Zużyty akumulator samochodowy możesz oddać:

sprzedawcy przy zakupie nowego,

do sklepu lub warsztatu samochodowego sprzedającego akumulatory,

do PSZOK-u.

Pamiętaj o tym, aby zużyte baterie przechowywać w chłodnym miejscu, najlepiej szczelnie zamknięte. Postaraj się nie magazynować ich zbyt długo – udaj się do najbliższego punktu zbiórki i podaruj bateriom drugie życie.

Z jednej strony baterie to użyteczny wynalazek, z drugiej – zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Jednak to od nas, od naszych codziennych decyzji zależy, czy baterie staną się niebezpiecznym odpadem, czy cennym surowcem.

Materiał powstał w ramach publicznych kampanii edukacyjnych realizowanych przez RLG Systems Polska Sp. z o.o.