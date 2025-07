Wygraj obieraczkę do Ptasiego Mleczka!

– Ptasie Mleczko® od lat towarzyszy konsumentom w codziennych momentach przyjemności. Obieraczka to nasz sposób na ułatwienie celebrowania rytuału jedzenia pianek. Takie drobne pomysły budują silną więź z fanami – mówi Katarzyna Kornacka, Brand Specialist w LOTTE Wedel.

Z okazji swojego święta marka przygotowała dla odbiorców niespodziankę – konkurs w mediach społecznościowych, w którym do wygrania są kolekcjonerskie obieraczki do pianek. Pomysł na gadżet narodził się po primaaprilisowym poście E.Wedel. Choć miał charakter żartobliwy, wzbudził lawinę pozytywnych reakcji – internauci traktowali go jak prawdziwy produkt i dopytywali o dostępność.

– Cała akcja pokazała, jak ważne jest uważne słuchanie odbiorców. Złapaliśmy prawdziwy insight – rytuał oddzielania pianki od czekolady to dla wielu konsumentów kluczowy element przyjemności. Przekucie żartu w realny przedmiot to świetny sposób na pogłębienie zaangażowania – dodaje Urszula Czajka, Brand Manager w LOTTE Wedel.

W dniach 10 - 14 lipca na Facebooku i TikToku marki E.Wedel trwa aktywacja, w której do zdobycia jest 150 łącznie unikatowych egzemplarzy obieraczki. Zadaniem uczestników będzie kreatywnie opisać, jak planują celebrować Dzień Pianek.

Ptasie Mleczko® to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych produktów marki E.Wedel. Kultowe pianki powstały jeszcze przed II wojną światową, w 1936 roku. Do dziś zachwycają lekkością, subtelnym smakiem i unikalną konsystencją. To smak, który łączy pokolenia – przywołuje wspomnienia dzieciństwa, rodzinnych chwil i małych codziennych przyjemności.