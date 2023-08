Wygrywaśna loteria HARIBO!

Podgrzej i szybko wlej do muszli. Żółte zacieki i kamień znikną bez szorowania. Tani sposób na czyszczenie toalety

To trzeba wiedzieć

Aby wziąć udział w Loterii HARIBO należy w dniach od 10 sierpnia do 10 października br. zakupić jeden, dowolny produkt HARIBO, zachować dowód zakupu, a następnie zarejestrować go na www.loteriaharibo.pl i zakręcić kołem na stronie loterii, by grać o wyjątkowe nagrody! Wśród nich znajdują się: 10 smartfonów Samsung Galaxy S22, 200 szt. unikalnych gier planszowych Monopoly HARIBO oraz 300 zestawów gier „Owocaśne pary” wraz z produktami HARIBO. Dodatkowo każde zgłoszenie weźmie udział w losowaniu nagrody głównej, czyli aż 50 000 zł! Szczegóły oraz regulamin dostępne będą od 10.08.2023 na stronie www.loteriaharibo.pl.

Loteria wygrywaśna – podziel się radością!

Loteria wygrywaśna to okazja do wygrania atrakcyjnych nagród, ale także doskonała okazja, aby sięgnąć po nowości, które marka HARIBO wprowadziła w tym roku. Jest smacznie i jeszcze bardziej różnorodnie. Spróbuj i podziel się z bliskimi!

Owocaśne smaki lata

Wśród limitowanych propozycji HARIBO na lato znajdziemy żelki o pysznych, letnich smakach oraz ciekawych kształtach.

HARIBO Grapefruit zaskakują wyjątkowym smakiem grapefruita oraz nietypowym kształtem malutkich cząsteczek owoców. Są po prostu owocaśne!

HARIBO Bananas to owocowe pianki z cukrową posypką. Bananowe w kształcie i smaku. Przepychota!

Egzotyczne Mango to żelki, które mają wspaniały smak i aromat mango! Dodatkowo mają cukrową posypkę i zawierają sok z owoców mango, dzięki czemu są jeszcze bardziej soczyste.

Nowości od HARIBO

Złote Misie to najbardziej rozpoznawalny produkt HARIBO i synonim żelek. Te uwielbiane przez konsumentów żelki są teraz dostępne także w zupełnie nowej odsłonie! Złote Misie Kwaśne to kultowy kształt misiów, owocowe smaki, a dodatkowo – delikatna kwaśna posypka. Produkt dostępny jest w charakterystycznym złotym opakowaniu. Złote Misie Kwaśne to odpowiedź HARIBO na rosnącą popularność wariantów kwaśnych wśród wielbicieli żelek.

HARIBO Favoritos Classic to wyjątkowy mix owocowych żelek, wśród których pojawiły się smaki i kształty niedostępne wcześniej na polskim rynku. Obok ulubionych Złotych Misiów i buteleczek Happy Cola, znajdziecie słodkie serduszka, soczyste truskawki czy chrupiące malinki.

HARIBO Favoritos Original to kompozycja żelek o miękkiej, puszystej konsystencji z dodatkiem soku i delikatnej cukrowej posypki. To paczka pełna oryginalnych smaków i kształtów: pysznych brzoskwinek, bananów czy truskawek. Doskonałe dla najmłodszych wielbicieli żelek!

Pasta Basta to odpowiedź HARIBO na dużą popularność wariantów kwaśnych wśród fanów żelek. Pasta Basta mają kształt podłużnych pasków w kwaśnej posypce, a do tego wegański skład. Musujące smaki coli, wiśni, maliny i egzotycznych owoców zaskoczą Cię na dłużej!

Tego jeszcze nie było! HARIBO Fresas con nata to pyszne połączenie smaku truskawki z delikatną bitą śmietaną! Są niezwykle miękkie i puszyste. Idealne dla poszukiwaczy nowych smaków.

i Autor: Materiały prasowe Haribo