Wyjątkowe aukcje gwiazd na WOŚP 2023. Co możesz wylicytować?

- Finał będzie dotyczył i małych, i dużych – tak to nazwaliśmy – bo problem jest ogromny, ale wiemy, że poradzimy sobie z nim, a na pewno go zminimalizujemy, jeżeli będziemy zbierali podobne pieniądze. Ten problem da się rozwiązać, jeśli kupimy bardzo dobre urządzenia - urządzenia, których brak w Polsce, ale które są na świecie, które pomagają, aby ten problem usunąć. A problemem tym jest sepsa, coś z czym mamy do czynienia w różnych komunikatach, sepsa, z którą trzeba natychmiast się rozprawić poprzez laboratoria mikrobiologiczne, które są w szpitalach, tam, gdzie są przeprowadzane operacje, gdzie są oddziały operacyjne. Bardzo szybkie działanie w stosunku do pacjenta, u którego jest podejrzenie sepsy po prostu ratuje mu życie - mówi o tegorocznym finale WOŚP Jurek Owsiak.

Jak co roku do wspierania WOŚP przyłączyło się wiele gwiazd i znanych firm. Podczas trwających aukcji na Allegro możesz wylicytować spotkania z ulubionymi celebrytami lub przedmioty przez nich podarowane. Małgorzata Kożuchowska na WOŚP przeznaczyła plakat promujący film "Zołza" z jej autografem. Zwycięzca licytacji otrzyma plakat podczas spotkania z Kożuchowską przy kawie. Obecna cena licytacji przekroczyła 4 tys. zł

Możesz wylicytować także buty marki DeeZee powstałe we współpracy z Roksaną Węgiel i z jej autografem. - Na naszej aukcji możesz wylicytować wyjątkową parę butów autografem Gwiazdy, która została stworzona na potrzeby wspólnej kolekcji DeeZee x ROXIE. Trendowe snekaersy nie tylko będą wyjątkową pamiątką, ale przede wszystkim mogą zdziałać prawdziwe cuda! - czytamy w opisie aukcji.

Z kolei miłośnicy mody i biznesu powinni zainteresować się licytacją kameralnej kolacji z zarządem marki MODIVO. - To jedyna taka okazja, aby spotkać się z Członkami Zarządu MODIVO SA. Kameralna kolacja doprawiona ciekawą rozmową pozwoli przeżyć niesamowitą kulinarną podróż oraz poznać tajniki prowadzenia jednej z największych firm z branży e-commerce w Polsce. W kolacji wezmą udział Członkowie Zarządu MODIVO SA: Damian Zapłata – CEO, Michał Mikołajczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy oraz Szymon Bujalski – Członek Zarządu, Dyrektor e-Commerce - czytamy na Allegro.

