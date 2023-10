Wymieszaj 2 składniki i wsyp do muszli. Gruba warstwa kamienia i zacieki znikną w 30 minut. Sposób na czyszczenie toalety z kamienia

Wymieszaj 2 składniki i wsyp do muszli. Gruba warstwa kamienia i zacieki znikną w 30 minut

W muszli klozetowej pod wpływem twardej wody szybko pojawiają się zacieki i osad z kamienia w obrębie lustra wody. Niestety z czasem zaczyna to wyglądać nieestetycznie, a nawet wydobywa się z WC nieprzyjemny zapach. Dlatego tak ważne jest regularne i w miarę częste czyszczenie toalety. W ten sposób można skutecznie uniknąć powstawaniu kamienia i zacieków w jej wnętrzu. Choć najczęściej w tym celu stosujemy silne środki chemiczne do mycia WC, to tak naprawdę często nie doceniamy ekologicznych metod, które są bardzo skuteczne w walce z brudem. Jeśli zauważysz, że w Twojej muszli klozetowej zaczyna tworzyć się osad wapienny, to od razu reaguj. Wymieszaj 1/3 szklanki sody oczyszczonej z 1/4 szklanki kwasku cytrynowego. Mieszankę wsyp do toalety i zamieszaj, aż powstanie piana. Pozostaw na 30-40 minut, a następnie spłucz dużą ilością ciepłej wody i przeczyść misę WC. Soda oczyszczona w połączeniu z kwaskiem rozpuści nawet grubą warstwę kamienia w toalecie.

Domowe sposoby na czyszczenie toalety

W usuwaniu kamienia z toalety niezawodny jest również ocet. Wystarczy podgrzać go w garnku i wlać do muszli. Następnie namocz ręczniki papierowe w occie i powkładaj je pod kołnierz miski WC. Po 40 minutach wyjmij je i wyszoruj WC. Ocet dodatkowo zdezynfekuje misę. Do czyszczenia toalety można także wykorzystać colę. Ten popularny napój ma właściwości czyszczące, dlatego wlej go do muszli i po 1,5 godziny wyczyść ją szczotką.

