Wymieszaj dwie łyżki szarego mydła z dwiema szklankami ciepłej wody i ulubionym olejkiem zapachowym i umyj blaty. 6 zastosowań szarego mydła

CZĘSTE MYCIE

Wymaga skutecznego i jednocześnie delikatnego kosmetyku. Szare mydło idealnie wpisuje się w te oczekiwania. Wykazuje działanie antybakteryjne, a dzięki starannemu wyselekcjonowaniu naturalnych składników, takich jak olejki roślinne i ekstrakty z ziół, oczyszcza skórę, jednocześnie nawilżając i odżywiając ją. Może być stosowane zarówno do twarzy, jak i ciała (także okolic intymnych), niezależnie od rodzaju skóry, zwłaszcza że w drogeriach znajdziemy szare mydło, które idealnie wpisze się w nasze indywidualne potrzeby.

(PO)MOC DLA SKÓRY

Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze i najskuteczniejsze – także w codziennej pielęgnacji skóry z trądzikiem, egzemą czy łuszczycą. Szare mydło – oprócz tego, że działa antybakteryjnie, pomaga łagodzić stany zapalne skóry czy reguluje wydzielanie sebum. Włączenie do codziennego rytuału oczyszczającego szarego mydła może pomóc zapomnieć o wielu problemach skóry, złagodzić ich przebieg lub stanowić wsparcie w terapii.

ŚWIEŻO TATUOWANE

Szare mydło to jeden z najczęściej polecanych kosmetyków w salonach tatuażu. Najbardziej doświadczeni tatuażyści zalecają swoim klientom przemywanie świeżego tatuażu wodą z szarym mydłem, które nie tylko dogłębnie oczyści skórę, ale też zapobiega powstawaniu podrażnień i wspomaga proces gojenia.

WSZYSTKO (U)MYJE

To, że jest jednym z najlepszych produktów pielęgnacyjnych do mycia skóry już wiadomo. Ale szare mydło doskonale sprawdzi się też do pielęgnacji pędzli do makijażu. Jest delikatne dla włosia, świetnie radzi sobie z resztkami kosmetyków, a właściwości antybakteryjne pomagają pozbyć się z niego wszystkich zarazków.

W PORZĄDKU

Szare mydło z powodzeniem może zastąpić kilka środków czystości. Jest ekologiczne, a dzięki jego wszechstronności też bardzo ekonomiczne przy domowych porządkach. Na jego bazie możesz przygotować środek czyszczący do blatów - wystarczy wymieszać dwie łyżki szarego mydła z dwiema szklankami ciepłej wody i ulubionym olejkiem zapachowym. Świetnie sprawdzi się w roli środka piorącego, a w miksturze z wodą, sodą oczyszczoną i olejkiem zapachowym stanie się ekologiczną pastą do mycia ceramiki łazienkowej. Szare mydło „zrobi na szaro” też wszelkiego rodzaju plamy.

DLA "PSYJACIÓŁ"

Szare mydło można uznać za produkt wszechstronny i dla całej rodziny. Możemy też go użyć do pielęgnacji naszych pupili. Do mycia wystarczy naprawdę niewielka ilość mydła. Pamiętaj, żeby dokładnie spłukać je z sierści i włosów. Dobrze się też sprawdzi do umycia łap po spacerze.

SZARE MYDŁO – DO WYBORU, DO KOLORU!

BARWA HIPOALERGICZNA Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło w kostce

Tradycyjne Polskie Szare Mydło w kostce stworzone na bazie oleju roślinnego to naturalny, delikatny produkt, dedykowany osobom o szczególnie wrażliwej skórze. Unikalny skład sprawia, że kosmetyk jest hipoalergiczny i może być bezpiecznie stosowany także przez osoby zmagające się z alergiami. Mydło skutecznie usuwa zabrudzenia, nie podrażniając i nie uczulając delikatnej skóry. Może być stosowane do mycia rąk i całego ciała. Dodatkowo sprawdza się również jako środek piorący, z powodzeniem zastępując mogące wywołać reakcję alergiczną proszki. Produkt jest w pełni naturalny i został przetestowany dermatologicznie. Nie zawiera alergenów, sztucznych barwników, kompozycji zapachowych oraz składników pochodzenia zwierzęcego.

BARWA HIPOALERGICZNA Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło w płynie z ekstraktem z lnu - skóra sucha

Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło w płynie z ekstraktem z lnu to kosmetyk przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do alergii. Receptura mydła została oparta na bazie potasowej, dzięki czemu kosmetyk nie podrażnia delikatnego naskórka, ani nie narusza jego naturalnej bariery ochronnej. Zastosowanie: Mydło w płynie jest przeznaczone do codziennego stosowania. Działanie: Zawarty w kosmetyku ekstrakt z lnu ma działanie nawilżające i zapobiega nadmiernej utracie wody z naskórka. Skóra zostaje zabezpieczona przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.

BARWA HIPOALERGICZNA Naturalne Szare Mydło Hipoalergiczne POTASOWE z olejem z konopi

Mydło jest oparte na formule minimalizującej wystąpienie alergii. Ze względu na zawartość nawilżającego i łagodzącego oleju z konopi w składzie, świetnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry alergicznej i z tendencją do łuszczycy. To produkt, który w 97% składa się ze składników pochodzenia naturalnego.

Wykazuje uniwersalne zastosowanie:

do higieny rąk, ciała, włosów oraz skóry głowy;

usuwania plam i prania ubrań, polecane szczególnie dla alergików;

przemywania powierzchownych ran;

pielęgnacji skóry z AZS, łuszczycą i trądzikiem

BARWA HIPOALERGICZNA Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło z olejem z wiesiołka

Świetnie sprawdzi się do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, podrażnionej i skłonnej do alergii . Produkt został przetestowany dermatologicznie, również pod kątem Atopowego Zapalenia Skóry (AZS). Dzięki drogocennemu olejowi z wiesiołka, produkt stanowi idealne wsparcie dla mikrobiomu skóry i stanie się idealnym sprzymierzeńcem w codziennej pielęgnacji. Skutecznie oczyszcza, nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry, ma działanie silnie łagodzące i nawilżające na skórę. Jest wegańskie i zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego.

BARWA Naturalne Szare Mydło Hipoalergiczne z ekstraktem z mniszka lekarskiego

Barwa naturalne szare mydło jest hipoalergiczne, przebadane pod kątem pielęgnacji skóry z AZS i łuszczycą. Idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry wrażliwej, dla alergików, do przemywania ran, higieny intymnej, do prania ubrań osób ze skłonnością do alergii… można je stosować do higieny rąk, ciała, włosów i skóry głowy.

polecany szczególnie do skóry suchej i wrażliwej;

działa regenerująco i nawilżająco;

przyspiesza proces regeneracji naskórka.

