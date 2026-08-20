Wymieszaj w butelce 4 składniki i postaw w toalecie w zasięgu ręki. Po spryskaniu powietrze będzie mieć zapach świeżości bez brzydkiej woni. Zapach do toalety w spreju

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-20 8:20

Stosując ten domowej roboty zapach do toalety w spreju umili korzystanie z tego pomieszczenia każdemu domownikowi. Wystarczy, że wymieszasz w butelce cztery składniki i postawisz ją w toalecie w zasięgu swojej ręki, a już w kilka sekund będziesz mógł rozpylić świeży zapach i zneutralizować te mniej przyjemne.

Ręka osoby rozpylającej domowy odświeżacz w toalecie. O tym, jak go przygotować, przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock Zapach do toalety
  • Nieprzyjemne zapachy w toalecie to powszechny problem, a sklepowe odświeżacze często maskują, zamiast eliminować źródło.
  • Istnieje prosty, domowy sposób na stworzenie skutecznego sprayu, który nie tylko odświeży powietrze, ale także neutralizuje niechciane wonie.
  • Odkryj, jakie zaledwie 4 składniki wystarczą, by przygotować naturalny odświeżacz, który zapewni długotrwałą świeżość Twojej łazienki.

Wymieszaj w butelce 4 składniki i postaw w toalecie w zasięgu ręki. Po spryskaniu powietrze będzie mieć zapach świeżości

Toaleta to niewątpliwie jedno z tych miejsc w domu, gdzie najczęściej pojawiają się brzydkie zapachy. Wiele osób w tym celu stawia na półce odświeżacze powietrza. W ten sposób nie tylko neutralizujemy brzydkie zapachy, ale też odświeżymy powietrze w toalecie na wiele dni. Jednak zamiast kupować w sklepie taki odświeżacz, lepiej przygotować skuteczny zapach do toalety samodzielnie. Taki naturalny zapach do toalet ma wiele zalet, a jedną z nich jest to, że możesz sama wybrać swój ulubiony aromat, który szybko rozniesie się po tym małym pomieszczeniu. A jak przygotować zapach do toalety w spreju? To proste. Wymieszaj w butelce te 4 składniki i postaw ją w zasięgu ręki w swojej toalecie, a przepiękny zapach rozpylisz w kilka sekund.

Domowy zapach do toalety w spreju. Jak go zrobić?

Do zrobienia zapachu do toalety w spreju, który szybko upora się z brzydką wonią, potrzebujesz butelki z atomizerem, 200 ml wody, 2 łyżek sody oczyszczonej, 2 łyżek alkoholu (może być spirytus) i ulubionego olejku eterycznego. Składniki umieść w butelce i dokładnie wymieszaj energicznie nią potrząsając. Tak przygotowany odświeżacz postaw w toalecie, a w razie potrzeby rozpyl go w pomieszczeniu. Soda oczyszczona ma znakomite właściwości neutralizujące zapachy, dzięki czemu w toalecie będzie unosić się jedynie nasz ulubiony zapach.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z toalety?

Przyczyn brzydkiego zapachu wydobywającego się z toalety jest wiele. Przede wszystkim są to sprawy związane z czystością. Brzydkie zapachy mogą pojawić się w wyniku nagromadzenia się bakterii oraz drobnoustrojów. Wilgoć w toalecie może również sprzyjać rozwojowi grzybów i pleśni, które także wydzielają brzydkie zapachy. Na koniec warto sprawdzić wentylację oraz, czy powietrze w toalecie na odpowiedni przepływ. Sposobów na pozbycie się brzydkich zapachów z toalety jest kilka. Z pewnością należy tu dbać o higieniczną czystość muszli klozetowej. Warto ją regularnie i starannie czyścić co 3 dni. Na koniec należy wsypać do środka opakowanie sody oczyszczonej, która znakomicie neutralizuje brzydkie zapachy. Jeśli w toalecie jest widoczny kamień, to usuń go octem.

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