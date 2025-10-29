Przed Dniem Wszystkich Świętych warto zadbać o czystość nagrobków, a domowe sposoby mogą zdziałać cuda.

Wetrzyj w nagrobek, a będzie lśnić z czystości. Domowa pasta rozpuści każdy brud

Dzień Wszystkich Świętych to szczególne wydarzenie w naszej tradycji. 1 listopada Polacy odwiedzają groby bliskich i modlą się za dusze zmarłych. W wielu polskich domach przygotowania do obchodów święta rozpoczynają się już kilka dni wcześniej, kiedy to Polacy wybierają się na cmentarze, aby posprzątać groby bliskich. Podczas porządków wyrzucamy zużyte znicze, zwiędłe kwiaty, czy stare wiązanki. Porządkujemy również okolicę wokół grobu i co najważniejsze - czyścimy nagrobek. Jak to zrobić szybko i skutecznie? W czyszczeniu nagrobków niezastąpiona jest pasta z sody oczyszczonej. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą dwa składniki: opakowanie sody oczyszczonej i kilka kropel wody, tak aby powstała gęsta pasta. Zabierz ją na cmentarz wraz z wilgotną ściereczką i gąbką. Po pozbyciu się liści i innych niepotrzebnych rzeczy z nagrobka wetrzyj w płytę pastę i dokładnie, za pomocą gąbki lub szczotki wyszoruj jego powierzchnię. Na koniec zbierz resztki pasty ściereczką i polej grób wodą.

Jak usunąć plamy z wosku i parafiny z nagrobka?

Jednym z najczęściej pojawiających się zabrudzeń na pomniku, które jest jednocześnie najtrudniejsze do usunięcia, jest wosk. Plamę z wosku na nagrobku możesz usunąć dzięki użyciu mieszanki wody z octem. W tym celu wystarczy przygotować roztwór, jaki składa się z 3 łyżeczek octu na 1 litr wody. Namocz w nim gąbkę i pocieraj zabrudzone miejsce, aż wosk całkowicie się rozpuści.

Czyszczenie nagrobka z granitu i marmuru

Nagrobek z granitu i marmuru można wyczyścić wodą z octem. Wystarczy do wody wlać pół szklanki octu i za pomocą miękkiej szczotki lub gąbki wyczyścić nim pomnik. Ten domowy sposób na czyszczenie nagrobków doskonale poradzi sobie nawet z najbardziej utrwalonymi zabrudzeniami, usunie nalot z kamienia i wosk. Dodatkowo potem wystarczy wytrzeć powierzchnię pomnika suchą, bawełnianą szmatką, a będzie lśnić z czystości.

Czyszczenie nagrobka z lastryko

W czyszczeniu nagrobka z lastryko doskonale sprawdzi się płyn do mycia naczyń, soda oczyszczona i miękka szczotka. Nagrobek wyszoruj płynem do mycia naczyń, a na większe zabrudzenia wysyp sodę oczyszczoną. Tak umyty pomnik oblej sporą ilością wody i osusz bawełnianą ścierką. Na koniec zabezpiecz pomnik, polerując jego powierzchnię olejem. Może być to zwykły jadalny olej, np. kokosowy. Dzięki niemu grób odzyska blask i będzie odporny na zabrudzenia.