Wypoczynek nad morzem. 10 najlepszych miejsc nad Bałtykiem na 2027 rok

Gdzie warto pojechać na urlop nad morzem w 2027 roku? Przygotowaliśmy zestawienie 10 nadmorskich miejscowości – od największych miast po niewielkie wsie. Poznaj najlepsze miejsca na wypoczynek nad morzem i sprawdź, które z nich wpisują się w wizję Twoich wakacji.

Wypoczynek nad morzem – dlaczego Bałtyk wciąż jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków?

Jakieś 20-30 lat temu wyjazd nad Morze Bałtyckie był małym marzeniem, na które pracowało się przez cały rok. Do szczęścia wystarczał pobyt w komfortowym pokoju gościnnym albo wynajęta kwatera nad morzem. Było swojsko, przytulnie i jak na tamte czasy „na wysokim poziomie”.

Na przestrzeni lat trochę się pozmieniało. Wakacje nad morzem zaczęły częściej kojarzyć się z zagranicznym wyjazdem, a nie naszym, rodzimym Bałtykiem. Obecnie jednak trend nadbałtyckich wczasów znowu do nas wraca.

Gdzie szukać nocowania nad morzem? Nikogo nie zaskakuje fakt, że w czasie letnich wakacji to największe kurorty są pełne przyjezdnych. Jednak równie dużą popularność zyskują wczasy nad morzem w mniejszych miastach. Turyści częściej są nastawieni na zwiedzanie. Podróżują własnymi samochodami i traktują apartamenty nad morzem jako bazę wypadową do poznawania całego regionu.

Trochę zmieniły się nasze oczekiwania, ale nie zmienił się potencjał polskiego wybrzeża. To właśnie różnorodność sprawia, że wypoczynek nad Morzem Bałtyckim nie wychodzi z mody. Kilkaset kilometrów wybrzeża kryje miejsca o zupełnie odmiennym klimacie.

Podczas planowania urlopu nad morzem zwracamy uwagę na znacznie więcej elementów: lokalizację, standard noclegu, dostęp do atrakcji, możliwości aktywnego spędzania czasu czy komfort podróżowania z dziećmi albo pupilem. Sam odpoczynek nad morzem przestał być jedynym celem wyjazdu.

Gdzie jechać nad morze? Najpopularniejsze miejscowości na udany urlop

Liczysz na to, że wskażemy jedno najlepsze miejsce na wypoczynek nad morzem? Być może trochę się rozczarujesz. Nie podajemy jednej konkretnej miejscowości, bo wiemy, że każdy może nieco inaczej rozumieć słowo „najlepsze”. Dlatego przychodzimy aż z 10 propozycjami na to, gdzie warto szukać noclegów nad Bałtykiem.

Gdańsk

Historyczne centrum z zabytkami i muzeami.

Szerokie plaże w Brzeźnie, Jelitkowie i na Stogach.

Połączenie miejskiego wypoczynku z nadmorskim krajobrazem.

Gdynia

Nowoczesny port i nadmorski bulwar.

Klify Kępy Redłowskiej oraz rezerwat przyrody.

Żaglowce, statki i klimatyczne atrakcje, które urozmaicą Twój wypoczynek nad morzem.

Świnoujście

Jedne z najszerszych plaż nad Bałtykiem.

Miasto położone na 44 wyspach i wysepkach.

Forty, latarnia morska i charakterystyczna Stawa Młyny.

Kołobrzeg

Największe uzdrowisko na polskim wybrzeżu – z łatwością zaplanujesz wypoczynek nad morzem z wyżywieniem w większym kompleksie (świetny wybór na rodzinne wczasy).

Port, molo i długa promenada.

Bogata oferta rekreacyjna przez cały rok.

Sopot

Najdłuższe drewniane molo w Polsce.

Kameralny charakter mimo wielu typowo imprezowych lokali.

Ulubiony kierunek wielu osób planujących wypoczynek nad morzem w SPA.

Międzyzdroje

Klify Wolińskiego Parku Narodowego z trasami na Gosań i Kawczą Górę.

Słynne molo, Promenada Gwiazd i centralna część miasta skupiona blisko plaży.

Liczne punkty i tarasy widokowe, piesze trasy oraz atrakcje na łonie natury.

Władysławowo

Początek Półwyspu Helskiego.

Szerokie plaże i rozbudowana infrastruktura.

Popularny kierunek dla miłośników sportów wodnych. Noclegi przy plaży z widokiem na morze mogą być świetną bazą dla turystów, którzy chcą spróbować windsurfingu, kitesurfingu, surfingu, wingfoila i pływania na desce SUP.

Łeba

Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym.

Jeziora przybrzeżne i szerokie plaże.

Krajobraz niespotykany w innych częściach wybrzeża.

Dębki

Ujście rzeki Piaśnicy do Bałtyku.

Szeroka, naturalna piaszczysta plaża otoczona lasami.

Bliskość Białogóry, Karwieńskich Błot i Żarnowca – dobra baza do poznawania północnych Kaszub (gdy podczas wypoczynku nad morzem z dziećmi znudzi Wam się plażowanie).

Gąski

Niewielka nadmorska wieś.

Latarnia morska z końca XIX wieku, druga pod względem wysokości w Polsce.

Spokojne otoczenie z dala od największych kurortów – łatwiej znaleźć okazję na tani wypoczynek nad morzem.

Domki, apartamenty czy hotel – jaki nocleg nad morzem wybrać?

Czego oczekujesz od noclegu nad morzem? Pomyśl o tym, na czym najbardziej zależy Ci w miejscu, do którego będziesz wracać po całym dniu spędzonym na wakacyjnych aktywnościach.

Apartamenty należą do najczęściej wybieranych noclegów nad Bałtykiem. Ten typ zakwaterowania oferuje większą swobodę, dostęp do kuchni, oddzielną część wypoczynkową i możliwość dopasowania standardu do własnych potrzeb. Wśród dostępnych ofert znajdziesz studia, prywatne obiekty noclegowe z kilkoma sypialniami (idealne na wypoczynek nad morzem z dziećmi), a także apartamenty nad morzem, które są częścią większych kompleksów (często z dostępem do balkonu, basenu i innych udogodnień).

Domki nad morzem (i mniejsze domki letniskowe) wybierają przede wszystkim osoby, które szukają większej prywatności. Wiele z nich dysponuje własnym tarasem, ogródkiem, grillem albo miejscem na wieczorny odpoczynek. Takie rozwiązanie często sprawdza się podczas dłuższych pobytów nad morzem oraz wyjazdów większych grup. W tej kategorii można znaleźć obiekty noclegowe do wynajęcia na wyłączność albo takie, których właściciele oferują wynajem pojedynczych pokoi nad morzem (tani wypoczynek, ale często z osobnym wejściem i prywatną łazienką).

Hotele pozostają dobrym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na dodatkowych usługach dostępnych na miejscu. Weź pod uwagę tę opcję, jeśli zależy Ci na wypoczynku nad morzem z wyżywieniem albo strefą SPA.

Unikalne oferty noclegów i apartamentów na wynajem znajdziesz na Heyrent.com. Skorzystaj ze sprawdzonej wyszukiwarki i rezerwuj bez pośredników. Porównuj noclegi – przy plaży, z widokiem na morze albo w centrum. Zyskujesz dostęp do zweryfikowanych obiektów w różnych regionach nad polskim morzem.

Wypoczynek nad morzem z dziećmi – jak zaplanować rodzinne wakacje?

Jak zaplanować udane wakacje nad morzem z dziećmi?

Przed rezerwacją sprawdź:

odległość apartamentu od plaży,

atrakcje dla dzieci w najbliższej okolicy (np. place zabaw),

wyposażenie kuchni lub aneksu kuchennego,

miejsce parkingowe,

opinie innych rodzin,

możliwość wypożyczenia łóżeczka lub krzesełka dla dziecka,

sklepy i restauracje znajdujące się w pobliżu.

Aktywny wypoczynek nad morzem – atrakcje, spacery i sporty wodne

Może trudno w to uwierzyć, ale dla wielu osób długi wypoczynek nad morzem w SPA nie jest synonimem udanych wakacji.

Jeśli należysz do grona osób, które wolą relaksować się w aktywny sposób, szukaj nocowania nad morzem w pobliżu miejsc i atrakcji, które Ci to ułatwią.

W takich przypadkach bardzo dobrze sprawdzą się noclegi nad morzem położone blisko:

tras rowerowych,

leśnych szlaków,

klifów i punktów widokowych,

promenad i nadmorskich bulwarów,

szkółek windsurfingu i kitesurfingu,

wypożyczalni kajaków, SUP-ów i rowerów wodnych,

parków narodowych i rezerwatów,

latarni morskich.

Jak dodatkowo urozmaicić wczasy nad morzem? Sprawdź, czy w okolicy zarezerwowanego noclegu znajdują się:

aquaparki i parki wodne,

parki linowe,

wypożyczalnie gokartów,

escape roomy,

kręgielnie i sale zabaw.

W terminach, w których najczęściej planujemy nasz coroczny odpoczynek nad morzem, w wielu kurortach odbywają się festiwale, koncerty i wydarzenia plenerowe. Sprawdź lokalny kalendarz.

Poznaj wszystkie zakątki polskiego wybrzeża

Czy dalej masz poczucie, że wyjazd nad morze zawsze musi mieć ten sam klimat? Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać, że rezerwacja jednego z domków nad morzem w niewielkim Łukęcinie da Ci zupełnie inne wspomnienia niż pobyt w turystycznym Gdańsku. Zachęcamy do tego, aby poznać wszystkie zakątki polskiego wybrzeża.