Wciśnij 2 sztuki do ziemi w doniczce monstery, a zlikwiduje pleśń i jej zarodniki. Biały nalot już nie wróci. Roślina odzyska wigor i będzie rosła jak na zawołanie. Sposób na pleśń w doniczce monstery

Twoja monstera marnieje, a na ziemi pojawia się biały nalot? To sygnał, że zaatakowała ją pleśń, która może zniszczyć ulubioną roślinę.

Odkryj, co najczęściej sprzyja rozwojowi grzyba w doniczce i jak skutecznie usunąć niechcianych intruzów, ratując liście przed żółknięciem i więdnięciem.

Poznaj prosty, domowy trik z wykorzystaniem dwóch sztuk popularnego składnika, który w mgnieniu oka zlikwiduje pleśń i jej zarodniki z gleby.

Sposób na pleśń w doniczce. Jak się jej pozbyć z monstery?

Monstera to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych ostatnich lat. Piękne, duże i intensywnie zielone liście o dość nietypowym kształcie stanowią wspaniałą ozdobę każdego pomieszczenia. Dodatkowo monstera należy do roślin, które nie mają wybujałych wymagań pielęgnacyjnych, a zastosowanie kilku prostych zasad, sprawi, że będzie ona pięknie i bujnie rosnąć. Bywa jednak, że mimo naszych starań, monstera marnieje. Wówczas jej liście wyraźnie tracą swój blask, wiotczeją, brązowieją lub żółkną, a na ich powierzchni mogą pojawiać się plamy. Jak wtedy możemy uratować roślinę? Częstą przyczyną jej słabszej kondycji jest rozwijająca się w doniczce pleśń. I choć początkowo może wyglądać niewinnie i nie wzbudzać żadnych podejrzeń, to z czasem na wierzchniej warstwy ziemi, w której rośnie monstera, pojawiają się wykwity, w postaci białego nalotu. Oczywiście pleśni w doniczce monstery trzeba się jak najszybciej pozbyć, aby ocalić roślinę. A jak to zrobić? Mogą pomóc domowe sposoby na pleśń, które usunąć nalot, ale też i zarodniki grzyba z głębszych warstw ziemi.

Wciśnij 2 sztuki do ziemi w doniczce monstery, a zlikwiduje pleśń i jej zarodniki

Zanim zastosujemy domowy preparat przeciwgrzybiczy do roślin, trzeba zebrać wierzchnią warstwę ziemi z doniczki i zastąpić ją świeżą. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwalczenie pleśni z doniczek roślin jest czosnek. Dzięki zawartości allicyny ma on właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, dlatego z łatwością i w naturalny sposób pomoże nam pozbyć się pleśni i zarodników grzybów z ziemi. A jak go zastosować? Najprostszym sposobem jest wciśnięcie 2 ząbków czosnku do ziemi w doniczce. Tu należy uważać, aby nie uszkodzić przy tym korzeni rośliny. Kolejną metodą na zlikwidowanie pleśni z doniczki monstery z wykorzystaniem czosnku jest napar. Najpierw zagotuj 4 ząbki czosnku w 1/2 litra wody. Kiedy wywar całkowicie ostygnie, wlewamy go do zaatakowanych przez grzyby roślin.

Przyczyny powstawania pleśni w ziemi

Pleśń w doniczce najczęściej pojawia się w okresie jesienno-zimowym. Niestety to problem nie tylko estetyczny, ale może być fatalny w skutkach dla naszej rośliny. Grzyb przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych. Z czasem kwiat może marnieć, a nawet obumrzeć. A skąd się bierze? Oto najczęstsze przyczyny powstawiania pleśni w roślinach doniczkowych:

zbyt duża wilgotność powietrza w mieszkaniu,

nadmierne podlewanie rośliny,

ziemia o słabej przepuszczalności,

niewystarczające nasłonecznienie.

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