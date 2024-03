Wysiewam w marcu, a kwiaty kwitną całe lato. To najlepszy moment, żeby zmienić ogród w kwitnącą łąkę

Jeśli szukasz kwiatów, które kwitną całe lato, a jednocześnie pięknie wyglądają postaw na łąkę kwietną. Rodzajów i gatunków roślin jest mnóstwo. Wieloletnia lub jednoroczna łąka kwietna nie tylko urzeka feerią barw, ale także zapewnia pożywienie i schronienie dla pszczół i innych zapylaczy.

Wysiewam w marcu, a kwiaty kwitną całe lato. To najlepszy moment, żeby zamienić ogród w kwitnącą łąkę

Jeśli chcemy cieszyć się urodą łąki kwietnej przez cały sezon, warto wybrać różnorodne gatunki roślin. Oprócz standardowych mieszanek traw, maków i chabrów możemy sięgnąć także po nasiona roślin szybko rosnących. Jednoroczne kwiaty, które urozmaicą przestrzeń i pięknie wyglądają to: czarnuszka, driakiew, rezeda wonna, wyka, facelia, nagietek, maczek kalifornijski i klarkia. Te nasiona szybko wykiełkują, a kwiaty będą cieszyć nasze oczy już w pierwszym, letnim sezonie. Jeśli chcemy, by zakwitły także w kolejnym roku, rośliny ścinamy dopiero po wydaniu nasion. W ten sposób same rozsieją się po łące i urosną w następnym sezonie. Łąkę możemy także wzbogacić bylinami. Dobrze sprawdza się: łubin trwały, dziewanna, ostróżka ogrodowa, nachyłek i budziszek. Rośliny zakwitną dopiero w kolejnym sezonie i będą odrastać co rok, nawet bez nasion. Duża różnorodność kwiatów pozwoli cieszyć się kolorami i zapachem przez cały sezon. Zaletą łąki kwietnej jest to, że świetnie rośnie niemal na każdym podłożu. Im uboższa gleba, tym lepiej. Ziemia bogata w składniki organiczne sprzyja rozwojowi bardziej ekspansywnych gatunków roślin. Najlepsze będzie słoneczne stanowisko.

Kiedy i jak siać łąkę kwietną? Zasady koszenia

Teren pod łąkę kwietną trzeba dobrze przygotować. Dokładnie usunąć roślinność, która rosła na nim wcześniej. Nasiona większości gatunków kwiatów i traw można wysiewać wczesną wiosną lub późną jesienią (kiedy pierwsze przymrozki nie pozwolą jeszcze wyrosnąć roślinom przed zimą). W zależności od pogody najlepszy jest koniec marca i początek kwietnia. Lipiec i sierpień ze względu na wysokie temperatury i znikome opady deszczu nie będą odpowiednie. Nasiona nie wykiełkują. Jeśli chcemy, by łąka kwietna była gęsta, potrzebujemy około 1,5 g nasion kwiatów oraz 2 g nasion traw na metr kwadratowy. Jeśli siejemy same kwiaty, potrzebujemy 5 g nasion. Po wysiewie nasiona trzeba jedynie ugnieść, nie trzeba ich przykrywać ziemią. Warto pamiętać, że ze względu na temperaturę, wymagania glebowe, a także długość okresu spoczynku, wzrost poszczególnych gatunków roślin może być nierówny. Łąka kwiatowa jest mało wymagająca i absorbująca dla ogrodnika. Jedyny zabieg pielęgnacyjny to koszenie. Najczęściej przeprowadza się je wczesnym latem i jesienią, gdy rośliny zdążą już przekwitnąć oraz zawiązać i wysiać nasiona. Co ważne, skoszone rośliny zostawiamy na łące na około 2 tygodnie, dopiero później zbieramy pokos. Co kilka lat warto także uzupełnić łąkę o rośliny, które z czasem odrastają mniej licznie.

