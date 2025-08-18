Wystarczy 1 szklanka pod piwonię w sierpniu. Wiosną zatrzęsie się od kwiatów. Sąsiadka przetrze oczy ze zdumienia

Wystarczy 1 szklanka pod piwonię w sierpniu. Wiosną zatrzęsie się od kwiatów

Pielęgnacja piwonii w ogrodzie nie kończy się w momencie ich przekwitnięcia. Wręcz przeciwnie - to właśnie wtedy należy włożyć sporo pracy, aby w kolejnym sezonie krzewy bujnie zakwitły. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów, nawożenie, podlewanie, usuwanie chwastów, ściółkowanie i jesienne cięcie liści to kluczowe elementy pielęgnacji. Dodatkowo, dbanie o profilaktykę chorób i ochrona przed mrozem zapewnią, że piwonie w ogrodzie będą pięknie rosły i kwitły przez wiele lat. Z tego właśnie względu pod koniec sierpnia pod krzewy należy zastosować nawóz fosforowo-potasowy, który wzmocni korzenie krzewu i przygotuje piwonię do przezimowania, ale też do kolejnego kwitnienia. Wystarczy tak naprawdę jedną szklankę tego nawozu rozsypać wokół krzaków piwonii, aby wiosną ta zatrząsła się od kwiatów. Późnym latem, czyli po przekwitnięciu piwonii można też wspierać się domowymi nawozami.

Nawóz do piwonii na sierpień. Rozsyp pod krzew po przekwitnięciu

Nawóz do piwonii na sierpień, czyli na okres po przekwitnięciu krzewu możemy śmiało przygotować samodzielnie w domu. Dostarczy on roślinie niezbędnych na okres jesienno-zimowy składników odżywczych, a to zaprocentuje pięknymi kwiatami w kolejnym sezonie. Składniki, których potrzebujesz do przygotowania domowego nawozu do piwonii:

2 garści kompostu,

1 łyżkę popiołu drzewnego,

2 pokruszone skorupki jaj.

Te trzy składniki starannie wymieszaj i rozsyp wokół krzewów. Następnie delikatnie zmieszaj je z glebą i podlej. Ten zabieg warto powtórzyć wczesną wiosną. Piwonie potrzebują fosforu i potasu do rozwoju korzeni i pąków kwiatowych, a ten domowy nawóz właśnie tych składników im dostarczy.

Pielęgnacja piwonii po przekwitnięciu

Pielęgnacja piwonii po kwitnieniu to klucz do obfitego kwitnienia w przyszłym roku. Obetnij przekwitłe kwiaty, by roślina nie traciła energii na nasiona. Podlewaj regularnie, ale obficie, unikając moczenia liści. Usuwaj chwasty i ściółkuj, by utrzymać wilgoć. Jesienią, po przymrozkach, obetnij liście tuż nad ziemią. Dbaj o dobrą cyrkulację powietrza i w razie potrzeby stosuj fungicydy. Młode rośliny możesz okryć przed mrozem. Regularna pielęgnacja zapewni zdrowy wzrost i piękne kwiaty w kolejnych latach.