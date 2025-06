Wystarczy kilka składników i 5 minut w kuchni. Przepis na chłodnik bez gotowania botwinki

Rozrób 1 łyżkę z wodą i od razu wlej do doniczki anturium. Zacznie wypuszczać kwiat za kwiatem. Nawóz do anturium na kwitnienie

Chłodnik z buraków króluje na stołach latem. Przyjemnie chłodzi i syci w upalne dni. Dziś mamy sporo rodzajów buraczanej, zimnej zupy, ale wszystkie wywodzą się od chłodnika litewskiego. Od wieków ta letnia zupa była serwowana na królewskich stołach. Wielokrotnie chołodziec pojawia się na kartach „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W oryginalnej wersji przygotowuje się go na bazie gotowanej botwiny zmieszanej z kwaśnym mlekiem lub śmietaną z dodatkiem świeżego kopru, ogórka i jaj ugotowanych na twardo. Niegdyś dodawano także gotowane szyjki rakowe. Z czasem zamiast zsiadłego mleka lub śmietany zaczęto używać kefiru i maślanki. W klasycznym przepisie z „Kucharki litewskiej” (z 1913 r.) Wincentyna Zawadzka podaje przepis na chłodnik z: zielonego kopru, ugotowanej botwiny lub szczawiu, rosołu oraz śmietany. Całość uzupełniają: jajka na twardo, drobno krojone ogórki, gotowane szyjki rakowe lub kawałki ryby albo cielęciny. Choć taki klasyczny chłodnik litewski jest pyszny, to jednak do jego przygotowania potrzeba sporo czasu. Chłodnik buraczany można przygotować także w innej, mniej pracochłonnej wersji.

Przepis na chłodnik bez gotowania botwinki

Jeśli masz ochotę na chłodnik, ale nie masz czasu gotować botwiny lub buraków, możesz wykorzystać gotowy zakwas buraczany. Dokładnie taki, jakiego używa się do gotowania wigilijnego barszczu. Na dwie porcje chłodnika potrzebujesz: 500 ml zakwasu z buraków, 400 ml jogurtu greckiego, 250 ml śmietany 18%, 2 średniej wielkości ogórki małosolne, 4 rzodkiewki, pęczek koperku, 2 ugotowane na twardo jajka, sól i pieprz do smaku. Ogórki oraz rzodkiewki zetrzyj na tarce, koperek posiekaj. W dużej misce zmieszaj jogurt, śmietanę, zakwas, starte warzywa oraz koperek. Dopraw solą i pieprzem. Chłodnik, jak wskazuje nazwa, powinien być podawany zimny, dlatego włóż zupę na 20 minut do lodówki (nie musisz tego robić, jeśli składniki były dobrze schłodzone przed zmieszaniem). Jajka obierz ze skorupki, przekrój na pół. Gdy chłodnik będzie wystarczająco zimny, rozlej na głębokie talerze, na każdym ułóż ugotowane jajka. Gotowe.

