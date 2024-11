i Autor: Shutterstock

Mole spożywcze

Wystarczy, że przykleisz to do szafki kuchennej, a mole spożywcze uciekną w popłochu. Usuniesz mole, co do ostatniej sztuki. Sposób na mole spożywcze

Mole spożywcze pojawiające się w kuchni to prawdziwe utrapienie. Latające owady i ich larwy mogą pojawić się praktycznie w każdej suchej żywności - od kasz po wszelkiego rodzaje mąki. Zanim sięgniesz po kupne pułapki na mole spożywczy sprawdź domowe sposoby. Okazuje się, że arsenał do walki z molami znajdziesz we własnej kuchni. Wystarczy, że w szafce przykleisz to, a mole spożywcze uciekną, gdzie pieprz rośnie.