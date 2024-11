Wystarczy, że raz w tygodniu robię to z grudnikiem, a jego liście stają się bardziej zielone. Wypuszcza nowe pąki i kwitnie zimą. Pielęgnacja grudnika

Wystarczy, że raz w tygodniu zrobisz to z grudnikiem. Kwiat będzie odżywiony i zielony

Grudnik nazywany też kaktusem bożonarodzeniowym to jeden z najpopularniejszych gatunków kwiatów, które kwitną zimą. Jego czerwone lub różowe kwiaty zdobią polskie domy w okolicy Bożego Narodzenia. Aby jednak tak się stało potrzebna jest właściwa pielęgnacja. Grudnik może zakwitać nawet dwa razy do roku - wiosną i właśnie zimą. Jest to jednak roślina, która potrzebuje kilku zabiegów pielęgnacyjnych. Jesienne wspomaganie grudnika powinno się ograniczyć do podlewania. Już w październiku należy zrezygnować z nawożenia grudnika, aby roślina mogła przygotować się do okresu kwitnienia. W tym czasie ograniczamy również podlewanie, ale uważamy przy tym, by całkowicie nie przeszyć rośliny. Grudnik lubi wilgoć i może być zraszany. Szczególnie istotne jest to właśnie w okresie jesienno-zimowym gdy grzejące kaloryfery znacząco wpływają na jakość powietrza. Wystarczy, że raz w tygodniu wstawisz grudnik do wanny i obficie spryskasz go wodą. Uważaj jednak, by nie doprowadzić do przegnicia korzeni.

Jak dbać o grudnik zimą?

Bardzo ważnym punktem pielęgnacji grudnika jest odpowiednie stanowisko. Ten gatunek nie lubi ostrego światła słonecznego. Najlepiej kwitnie na stanowiskach z rozproszonym światłem. Za duża ilość promieni słonecznych sprawi, że liście zaczną marnieć i czerwienić się. Zimą grudnik nie potrzebuje dużo światła. W okresie od września do grudnia potrzebuje aż 12 godzin ciemności. Dodatkowo grudnik to roślina, która nie wymaga ciepła. Lepiej rośnie w niższych temperaturach. Optymalna temperatura dla tej rośliny to około 21 stopni Celsjusza. W nocy może być niższa ale nie mniej niż 15 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może być przyczyną braku kwitnienia.