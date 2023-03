Wystartował Restaurant Week 2023. Przyszykuj się na koncertowe menu i ucztę za 69 zł

Restaurant Week wystartował z wiosenną edycją. Festiwal smaku, który pokazuje, że spotkania w restauracjach i delektowanie się pysznościami najlepszych restauracji wcale nie musi rujnować domowego budżetu. Od 22 marca do 30 kwietnia w około 30 miastach m.in.: w Warszawie, Białystoku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Trójmieście czy Wrocławiu, w ramach festiwalu można wybrać się na kolację złożoną trzydaniowego menu oraz cocktailu w cenie 69 zł.

O co chodzi z Restaurant Week?

Restaurant Week - Festiwal popisowych menu w najlepszych Restauracjach to najpopularniejsze wydarzenie kulinarne w Polsce. Ideą zespołu organizatora (Restaurant Club) i współtwórców (Restauracji, Partnerów, Patronów, instytucji wspierających wydarzenie) Festiwalu jest promocja oraz wspieranie rozwoju polskiej sceny restauracyjnej poprzez cykliczne, konsekwentne przybliżanie jej działalności gościom Festiwalu. - Naszym celem jest zarówno zbliżanie gości do restauracji jak i restauracji do gości. Chcemy przełamywać bariery, które wstrzymują gości przed częstym spędzaniem czasu w restauracjach. Restaurant Week to niepowtarzalna okazja na poznanie najlepszych Restauracji w ich festiwalowym, popisowym wydaniu - Chef kuchni każdej Restauracji biorącej udział w Festiwalu szykuje specjalne autorskie menu spoza karty w wersji bezmięsnej (często wegańskiej) i mięsnej o wyboru – tłumaczą organizatorzy. Koszt udziału w imprezie wynosi 69 zł za osobę (z kartą Visa jest rabat 15 zł). Wcześniej trzeba zarezerwować miejsce.

Restaurant Week 2023 edycja wiosenna pod hasłem #FoodSoundsGood

Wiosenna edycja Restaurant Week 2023 odbywa się pod hasłem #FoodSoundsGood bo jedzenie najlepiej brzmi z bliskimi. Cena festiwalowego trzydaniowego menu to 69 zł. Oprócz autorskich dań, w ramach rezerwacji każdy gość otrzyma w prezencie festiwalowy cocktail: do wyboru Martini Fiero & Kinley Tonic Water dla pełnoletnich Gości lub wersja ~0% - Martini Vibrante & Tonic. Uczestnicy kolacji dostana także pieczywo z masłem Lurpak w oczekiwaniu na pierwsze danie. Dodatkowo, na końcu procesu rezerwacji, na uczestników czeka także rabat od partnera imprezy. Podczas rezerwacji, można także dodać do zamówienia m.in. Herbatę Festiwalu – Lipton, 12 różnych smaków – do wyboru na miejscu w restauracji.

Restaurant Week 2023 edycja wiosenna. Jak zarezerwować?

Żeby zarezerwować kulinarna ucztę w ramach Restaurant Week wystarczy wejść na stronę Festiwalu - www.restaurantweek.pl, wybrać miasto, restaurację, menu i dokonać rezerwacji oraz płatności, a w określonym dniu i godzinie przyjść na umówione spotkanie. W Warszawie do wyboru jest 81 lokali. Jednym z nich jest Le Cabaret Cafe. Stosunkowo nowe miejsce na kulinarnej mapie stolicy. Jazzowy klub (koncerty odbywają się w piwnicy), z ciekawym menu otworzył się niedawno przy Nowogrodzkiej 4 A. Szef kuchni Olaf Michalczyk, któremu bliskie są bałkańskie smaki, co udowadniał latami w Banjaluce, tym razem romansuje z Azją. A w festiwalowym menu w wersji bezmięsnej znajduje się przepyszny croissant z tatarem z boczniaka mikołajkowego oraz miso aioli i wasabi majo. Co jeszcze? Danie główne: Stek z pieczonej czerwonej kapusty z sosem z czerwonego miso, z orzechami nerkowca, redukcją z cabernet sauvignon i cytrusowym panko. Deser: Kokosowy crème brûlée z nutą trawy cytrynowej. W menu w wersji B czyli z mięsem czeka siekana wołowina bavette marynowana w sposób koreański z kremowym żółtkiem w sosie sojowym i olejem chilli. Danie główne: Dziczyzna w cieście francuskim z sosem hoisin-jagermeister i gratin z tymiankiem i karmelizowaną cebulą. Deser: Kokosowy crème brûlée z nutą trawy cytrynowej.

