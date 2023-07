Wystrzałowy patent, jak prać kostium kąpielowy. Zapomnij o proszku do prania. Dzięki temu szybko upierzesz kostium kąpielowy

Jak prać kostium kąpielowy. Przestrzegaj tych zasad

Aby kostium kąpielowy pozostał jak nowy najdłużej warto wprowadzić kilka zasad. Przede wszystkim musisz pamiętać, że kostium kąpielowy to poniekąd element bieliźniany i powinien być on regularnie prany. Na kostiumie kąpielowy zbiera się wiele bakterii oraz drobnoustrojów. Latem warto prać kostium kąpielowy często, dzięki temu unikniesz infekcji oraz podrażnień.

Jak prać kostium kąpielowy?

Czy można prac kostium kąpielowy w pralce? Jeżeli na metce znajduje się znaczek pralki to z powodzeniem możesz uprać go w ten sposób. Pamiętaj jednak, że kostium kąpielowy jest delikatny. Temperatura prania nie powinna przekraczać 30°C. Unikaj prania kostiumu kąpielowego z ręcznikami lub innymi tkaninami, które mogą go zniszczyć. Do prania kostiumu kąpielowego możesz wykorzystać specjalnie pokrowce do bielizn.

Jak prać kostium kąpielowy ręcznie?

Możesz namoczyć kostium kąpielowy w misce z wodą oraz detergentem do prania. Zrezygnuj z proszku do prania, który możesz pozostawić ślady. Wybieraj delikatne detergenty, które nie zniszczą tkaniny. Namocz kostium kąpielowy na około 20 minut i delikatnie go przepierz. Unikaj mocnego pocierania i ściskania materiału.

