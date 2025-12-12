Zadbaj o mikrobom. Kosmetyki z probiotykami – ulga dla skóry

Wtedy najczęściej skóra staje się zaczerwieniona, podrażniona, przesuszona. Mogą pojawić się wypryski i stany zapalne. To nie kwestia problematycznej cery, a zakłócenia mikrobiomu. W odbudowie naturalnej bariery ochronnej skóry pomagają kosmetyki zawierające probiotyki, prebiotyki oraz synbiotyki. Czym się od siebie różnią? Odpowiadamy.

Przyczyny zaburzenia mikrobiomu skóry

Gdy naturalna bariera ochronna traci równowagę, skóra, zwłaszcza ta na twarzy staje się nadwrażliwa. Kosmetyki z prebiotykami i probiotykami pomagają nie tylko w jej odbudowie, ale także łagodzą podrażnienia i wzmacniają odporność na czynniki zewnętrzne. A efekty można zaobserwować znacznie szybciej niż po użyciu klasycznych kuracji regenerujących. Zaburzenie równowagi mikroflory określa się mianem dysbiozy. Ten stan może dotyczyć zarówno skóry twarzy, jak i całego ciała. Wśród najczęstszych czynników osłabiających mikroflorę skóry zalicza się:

zbyt intensywne złuszczanie (kwasy, retinoidy),

drażniące kosmetyki oczyszczające (SLS, SLES),

smog i promieniowanie ultrafioletowe,

stres i brak snu,

twarda woda.

Czym są i jak działają probiotyki?

Probiotyki zawarte w kosmetykach to żywe dobroczynne szczepy bakterii, które pomagają przywrócić równowagę mikrobiomu. Stanowią wsparcie dla pożytecznych bakterii, m.in. ochraniają skórę przed patogenami (nie pozwalają im się zbytnio namnażać) i alergenami, wspierają wyciszanie stanów zapalnych, redukcję podrażnień oraz pomagają regulować skład sebum, co jest korzystne przy trądziku i cerze mieszanej.

Prebiotyki i synbiotyki

Te substancje „karmią” dobroczynne mikroorganizmy, są dla nich pożywką. Składniki takie jak: nulina, fruktoza, glukoza, ksylitol aktywizują pożyteczne bakterie do pracy i warunkują utrzymanie równowagi mikrobiomu. Mogą też pozytywnie wpływać na poziom nawilżenia skóry, łagodzą suchość i redukują podrażnienia. Z kolei synbiotyki łączą w sobie probiotyki z prebiotykami. Takie połączenie pozwala utrzymać równowagę mikrobiomu, zapewniając prawidłowe pH skóry, zwiększając jej odporność na czynniki zewnętrzne i przyspieszając regenerację.

Zasady stosowania

Jeśli się zastanawiasz, jak właściwie stosować kosmetyki z probiotykami i prebiotykami, to jesteś w odpowiednim miejscu. Oto 6 propozycji, które Ci w tym pomogą:

1. Oczyść twarz

Do subtelnego i jednocześnie intensywnego oczyszczenia skóry twarzy wybierz Oczyszczająco-rozświetlający cleanser-serum FaceBoom, 24,99 zł/100ml. Delikatnie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, pozostawiając ją świeżą i gładką. Produkt ma konsystencję lekkiej pasty. Zawarty w niej ferment ryżowy dostarcza probiotyków już na etapie oczyszczania, co zmniejsza ryzyko podrażnień. Możesz go stosować codziennie.

i Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe

2. Przywróć właściwe pH

Zrobi to za ciebie myMILKYessence, MIYA Cosmetics — Kojąca emulsja-tonik 2w1, 34,99zł/ 150ml. Mleczna formuła toniku zapewnia natychmiastowe ukojenie i nawilżenie. Ceramidy i ekstrakt z CICA wzmacniają barierę hydrolipidową, a ferment ryżowy i mleczko ryżowe wspierają mikrobom. Po jego użyciu skóra jest gładsza i bardziej miękka.

i Autor: MIYA Cosmetics/ Materiały prasowe

3. Zregeneruj

FaceBoom — Barierowe serum-ampułka, 44,99zł/ 30ml to lekka formuła z fermentem ryżowym, trehalozą i aloesem. Serum działa regenerująco i przywraca komfort już po pierwszej aplikacji. Natychmiast przynosi ulgę podrażnionej skórze.

i Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe

4. Złagodź podrażnienia

Tu warto wybrać żelową maskę, która działa kojąco i wzmacnia naturalną barierę ochronną. To zadanie najlepiej wykona mySILKmask Maska-kokon wzmacniająca barierę ochronną z prebiotykiem, 39,99 zł/ 60ml. Produkt uodparnia skórę na działanie czynników zewnętrznych (ceramidy) oraz utrzymuje właściwy poziom nawilżenia, za który odpowiada zawarta w składzie inulina. W formule znajduje się także kwas mlekowy i ekstrakt z bawełny, które zwiększają poziom nawilżenia oraz hesperydyna o właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych.

i Autor: MIYA Cosmetics/ Materiały prasowe

5. Wzmocnij

Szukasz kremu, który nawilża, rozświetla i uelastycznia skórę? Wobec tego mySKINtouch, MIYA Cosmetics — Krem regenerujący z masażerem, 49,99zł /50ml spełni twoje oczekiwania. Aplikator z metalową końcówką umożliwia delikatny masaż, który koi i wspiera modelowanie konturów twarzy. Ferment ryżowy, bakuchiol, niacynamid i CICA wzmacniają barierę ochronną i zmniejszają podrażnienia skóry.

i Autor: MIYA Cosmetics/ Materiały prasowe

6. Pielęgnuj całe ciało

Warto zadbać o mikrobom nie tylko na twarzy, ale na skórze całego ciała, w szczególności dłoni, które są wyjątkowo podatne na zaburzenie bariery hydrolipidowej i równowagi mikrobiomu. Pomoże ci w tym SHEHAND — Delikatny zmiękczający krem-kompres Kuracja Barierowa, 27,99zł/ 30ml. Krem działa jak kojący kompres. Już po pierwszym użyciu skóra jest bardziej miękka i nawilżona. To zasługa zawartych w składzie m.in. oleju owsianego, ceramidów, skwalanu i laktoferyny. Te substancje wzmacniają ochronę, wspierają odbudowę mikroflory skórnej i łagodzą podrażnienia.