Zagadki, łamigłówki i emocje rodem z MAFII IRL. 30 śmiałków „uwolniło” Friza podczas eventu KFC w Krakowie

W czwartek 26 marca w godzinach 16:00-19:00 w restauracji KFC przy ulicy Josepha Conrada 83 w Krakowie odbył się event w formule meet&greet, który wciągnął uczestników w wir intryg i tajemnic. Sieć wspólnie z Frizem przygotowała wydarzenie, które pozwoliło uczestnikom wziąć udział w niecodziennej grze i w pełni poczuć klimat MAFII IRL na własnej skórze.

Uczestnicy weszli do świata MAFII IRL

Wraz z zamknięciem drzwi restauracji, zaczęła się walka z czasem. Uczestnicy, podzieleni na cztery grupy operacyjne, musieli zmierzyć się z serią łamigłówek i zadań terenowych rozsianych po całym lokalu. Na każde wyzwanie mieli tylko kwadrans. Cel był jeden - zdobyć cyfry tajnego kodu, który umożliwiał otwarcie drzwi i uwolnienie Friza. Atmosfera gęstniała z każdą minutą, a emocje towarzyszące poszukiwaniom wskazówek przywodziły na myśl najbardziej napięte momenty znane z programu Mafia IRL. Kluczowy był spryt i współpraca między drużynami.

Naszą ambicją jest stałe zaskakiwanie fanów i serwowanie im emocji, których nie znajdą nigdzie indziej. Chcemy gwarantować pozytywne i długotrwałe doświadczenia wokół naszej marki, które zawsze opieramy na dobrej zabawie. KFC nie boi się realizacji oryginalnych eventów, czego potwierdzeniem jest np. zeszłoroczny turniej w chwytaniu kawałków kurczaka na czas, który odbył się w Warszawie. Podczas współpracy z Mafią IRL zależało nam, żeby dać fanom dużo frajdy i umożliwić im stanie się częścią gry, którą przez ostatnie tygodnie z wypiekami śledzili w sieci. Reakcje uczestników potwierdzają, że to był strzał w dziesiątkę – mówi Sylwia Przybyła, KFC Senior Marketing Manager.

Spotkanie z Frizem i wspólna uczta

Po spektakularnym złamaniu kodu i uwolnieniu Friza, nadszedł czas na zasłużone świętowanie.

Finałem wydarzenia było spotkanie z twórcą w formacie meet&greet. Każdy uczestnik miał chwilę na rozmowę z Frizem i pamiątkowe zdjęcie. Następnie odbyła się sesja Q&A, podczas której padły odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące kulis programu i współpracy z KFC. Czym byłoby spotkanie bez degustacji dań z menu KFC x MAFIA IRL?! Uczestnicy mogli spróbować nowości, które zostały przygotowane w ścisłej współpracy z influencerem.