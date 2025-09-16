Aktywność to rozwój – i ryzyko

Wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci były ciekawe świata, rozwijały pasje i poznawały swoje talenty. Ale z każdą nową aktywnością pojawia się nie tylko radość, ale i cień nieprzewidzianych zdarzeń.. Judo uczy dyscypliny, ale jak każda sztuka walki potrafi przynieść kontuzję. Nawet na zajęciach z jazdy konnej można zaliczyć nieplanowaną przygodę z błotem i gipsem.

W takich momentach nie chcemy szukać ratunku w pośpiechu. Chcemy mieć sprawdzone rozwiązanie, które skutecznie zadziała.

Gdy przygoda kończy się w szpitalu

Nieprzewidziane wypadki to część codzienności: złamania, zwichnięcia, i wynikające z nich pobyty w szpitalu, a czasem nawet rehabilitacja. Rodzice, którzy mają dzieci aktywne fizycznie, dobrze wiedzą, że jedno nieostrożne lądowanie po strzale na bramkę czy zjazd na hulajnodze mogą zakończyć się tygodniami nieobecności w szkole i niemałymi kosztami.

Właśnie dlatego powstał pakiet LINK4Dziecko, czyli przemyślana ochrona dla najmłodszych. Nie tylko na czas zajęć szkolnych, ale także na te pozalekcyjne i weekendowe. Produkt oparty jest na klasycznym ubezpieczeniu NNW, ale oferuje znacznie więcej.

Co konkretnie obejmuje LINK4Dziecko?

Pakiet składa się z dwóch elementów:

Ubezpieczenie NNW – zapewnia świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu dziecka, np. za złamania, skręcenia, oparzenia, odmrożenia, urazy głowy, utratę zębów czy pobyt w szpitalu w wyniku wypadku. Co ważne: odszkodowanie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej, bez czekania na zakończenie leczenia.

– zapewnia świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu dziecka, np. za złamania, skręcenia, oparzenia, odmrożenia, urazy głowy, utratę zębów czy pobyt w szpitalu w wyniku wypadku. Co ważne: odszkodowanie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej, bez czekania na zakończenie leczenia. Assistance Szybka Pomoc – obejmuje wsparcie w sytuacjach awaryjnych: dowóz leków, sprzęt rehabilitacyjny, zorganizowanie korepetycji dla dziecka, które musi dłużej zostać w domu, a nawet zapewnienie łóżka dla rodzica w szpitalu i pokrycie jego kosztu (do 1000 zł).

Ochrona działa nie tylko w szkole, ale też podczas dojazdów, wyjazdów, wakacji i ferii – po prostu 24 godziny na dobę. Bo przecież dzieci nie siedzą w miejscu, więc ochrona też nie może.

Dziecko odkrywa świat. Ty masz wsparcie

Ubezpieczenie nie sprawi, że świat stanie się bezpieczny. Ale może sprawić, że będziesz przygotowany na różne sytuacje. Zwłaszcza wtedy, kiedy przygoda zamieni się w wyzwanie. A tych, jak wiemy, w dzieciństwie nie brakuje.

Zatem zapisuj dziecko na wymarzone zajęcia - niech próbuje, doświadcza, uczy się siebie. A ty? Daj sobie trochę spokoju. W końcu życie rodzica to też niezły sport ekstremalny.