Zakochaj się po uszy w ofercie walentynkowej od Starbucks

Raz w miesiącu podsypuję tym zamiokulkasa. On w podziękowaniu rośnie jak na drożdżach, a liście stają się ciemnozielone. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Starbucks, jak zawsze w Walentynki proponuje wyjątkową, limitowaną ofertę, która przełamie pierwsze lody i rozgrzeje każdego! Od 14 lutego Goście będą mogli spróbować Golden Caramel White Chocolate Frappuccino® blended baverage. Do romantycznej atmosfery idealnie pasuje również obecna w ofercie już od początku stycznia rozgrzewająca Golden Carmel White Hot Chocolate. Oba napoje to gęsty karmelowy sos i biała czekolada, połączone z mlekiem. Dzięki nim każdy rozpłynie się w świecie marzeń, pomimo wciąż chłodnych, zimowych wieczorów!

Przez smaki do serca

Walentynki to czas miłości i wyjątkowych chwil spędzonych z bliskimi. Starbucks pragnie dodać temu dniu jeszcze więcej uroku, wprowadzając limitowaną ofertę - obłędne, mrożone Golden Caramel White Chocolate Frappuccino® blended baverage. A jeśli ktoś szuka też odrobiny ciepła, to w walentynkowy klimat idealnie wpisuje się również rozgrzewająca Golden Caramel White Hot Chocolate, która już od początku stycznia podbija serca naszych Gości. Mamy nadzieję, że celebracja Święta Zakochanych w naszych kawiarniach będzie dla nich wyjątkowo spędzonym czasem. – mówi Paula Chudzińska, Brand

Manager Starbucks Polska.

Warto jednak pamiętać, że limitowana oferta napojów dostępna będzie tylko od 14 do 23 lutego lub do wyczerpania zapasów, więc nie ma na co czekać! Mówi się, że do zakochania jeden krok, ale dla walentynkowej oferty warto zrobić ich więcej i wybrać się do najbliższej kawiarni Starbucks, żeby spróbować smaku, który jest w stanie rozkochać każdego! Bo tutaj akurat do zakochania wystarczy naprawdę jeden łyk!

Do tego na Walentynki Starbucks przygotował dodatkową ofertę: przy zakupie Golden Caramel White Chocolate Frappuccino® można kupić Reusable Cup za jedyne 5 zł! Wybierając wielorazowy kubek, okazujesz troskę o środowisko, a do tego zgarniasz dodatkową zniżkę w wysokości 2 zł na każdy napój Ale spiesz się – ta wyjątkowa okazja dostępna będzie tylko w dniach 14-16 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Zabierz więc ukochaną osobę, przyjaciół, pupila, a może i samego siebie na randkę z rozgrzewającymi napojami Starbucks w dniach 14-23 lutego