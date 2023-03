Zakonnica zrzuciła habit po 15 latach. Marzyła o karierze piosenkarki. Teraz nosi szpilki i ma kolczyka w nosie

Zakonnica zrzuciła habit, by zostać piosenkarką

Cristina Scuccia przez 15 lat była zakonnicą. W pewnym momencie jej życie wywróciło się do góry nogami. W 2014 wzięła udział we włoskiej edycji popularnego show "The Voice of Italy". Siostra zakonna zachwyciła jury oraz publiczność niesamowitym wykonaniem piosenki "No One" Alicii Keys i wygrała program. Potem jej kariera wokalna nabrała zawrotnego tempa. Siostra zakonna występowała w wielu programach telewizyjnych na całym świecie, gdzie prezentowała swój talent muzyczny. Po wielu latach Cristina Scuccia podjęła odważny krok w życiu i postanowiła odejść zakonu, aby móc realizować swoje marzenia o śpiewaniu. - Trzeba słuchać swojego serca z odwagą - mówiła w jednym z programów. Jednak początkowo wcale nie było jej łatwo, gdyż jest osobą bardzo wierzącą. Musiała korzystać nawet z pomocy psychologa. Teraz wyszła na prostą. Zrzuciła habit i aż ciężko ją rozpoznać.

Jak wygląda teraz?

Była zakonnica zastąpiła habit eleganckimi kreacjami, nosi szpilki, a nawet zdecydowała się na zrobienie kolczyka w nosie. Scuccia przeprowadziła się do Hiszpanii, gdzie na co dzień pracuje jako kelnerka. Występuje również w wielu programach muzycznych. Na jej profilu na Instagramie niedawno pojawiły się zdjęcia z włoskiego programu rozrywkowego "Verissimo". Jak wygląda zakonnica, która zrzuciła habit dla marzeń?

Sonda Uważasz, że Cristina Scuccia postąpiła słusznie zrzucając habit? Tak, trzeba podążać za marzeniami Nie, nie powinna odchodzić z zakonu Nie mam zdania na ten temat